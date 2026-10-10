Plazo fijo en dólares: cuánto rinden US$ 5.000 y qué bancos pagan más tasa hoy

Con tasas que volvieron a moverse, dejar los dólares en el banco empieza a mostrar diferencias más claras entre una entidad y otra.

Las tasas en dólares volvieron a moverse y hoy hay diferencias importantes según el banco y el plazo elegido.

El Plazo Fijo en dólares volvió a aparecer entre las opciones de quienes buscan obtener algo de rendimiento sin salir de la moneda estadounidense. Con el dólar como refugio habitual para muchos ahorristas, los bancos ofrecen distintas alternativas para dejar esos fondos depositados.

Con u$s5.000 disponibles , la cuenta cambia bastante según la entidad elegida. Algunas mejoraron sus tasas y dejaron atrás, al menos en parte, los retornos muy bajos que este tipo de depósitos ofreció durante mucho tiempo.

La diferencia entre dejar los dólares durante un mes o hacerlo por un año es grande . Los rendimientos más altos aparecen en los plazos largos, mientras que a 30 días las ganancias siguen siendo bastante chicas.

Dejar los dólares por más tiempo puede hacer una diferencia importante frente a los depósitos de apenas 30 días.

Entre las propuestas de corto plazo, Bancor ofrece actualmente una TNA del 1,80% a 30 días. Con u$s10.000, eso deja unos u$s14,79 de interés y el banco devuelve u$s10.014,79 al terminar el mes. Banco Macro aparece detrás con 1,50%, equivalente a unos u$s12,33 sobre el mismo monto.

La TNA es la tasa nominal anual y sirve como referencia para saber cuánto paga la entidad. No quiere decir que ese porcentaje se cobre completo en un mes: si el dinero queda depositado solamente 30 días, el interés se calcula por ese período.

A un año, los números cambian. Banco Nación paga actualmente 4,50% para personas que hagan el plazo fijo por medios electrónicos y dejen el dinero entre 365 y 720 días. Con u$s10.000 durante un año, el rendimiento ronda los u$s450 y el total llega a u$s10.450.

Llevado a los u$s5.000, serían cerca de u$s225 en un año con esa tasa. A 30 días y con una TNA del 1,80%, en cambio, el interés sería de alrededor de u$s7,40.

Las mejores tasas aparecen en los plazos más largos, aunque cada banco ofrece condiciones distintas. Freepik

Los bancos que ofrecen los mejores rendimientos en moneda extranjera

Las tasas cambiaron durante las últimas semanas y ya no todos los bancos mantienen las condiciones que ofrecían durante septiembre. Por eso, el plazo elegido pesa tanto como la entidad en la que se dejan los dólares.

Banco Nación se encuentra entre las opciones más altas para quienes están dispuestos a esperar un año. La tasa llega al 4,50% entre 365 y 720 días si el depósito se hace por canales digitales. Para períodos más cortos, baja al 1,25% entre 30 y 59 días, 1,90% entre 90 y 179 y 3,25% entre 270 y 364 días.

Banco Macro ofrece actualmente 1,50% a 30 días, 1,75% a 60 y 2,25% a 90. Para un año, sube al 4%. De esta manera, u$s5.000 dejan unos u$s200 si se mantienen durante todo ese período.

Bancor paga menos a un año, con 3,80%, pero encabeza las opciones de corto plazo. A 30 días ofrece 1,80%, por encima del 1,50% de Macro y del 1,25% que pagan Banco Nación, Banco Provincia, Banco Hipotecario, Banco Piano y Galicia.

Banco Hipotecario, por su parte, llega al 3,50% anual. Con u$s5.000, ese porcentaje representa unos u$s175 de intereses; con u$s10.000, asciende a u$s350. A 30 días paga 1,25%, por lo que ese último capital deja poco más de u$s10.

BBVA también tiene durante octubre una tasa promocional de hasta 3,50% a 365 días, aunque exige al menos u$s15.000 y está destinada a determinados clientes que cobran su sueldo en el banco y tienen paquetes Black+.

Las condiciones pueden cambiar y también varían según el tiempo elegido. En un plazo fijo tradicional, además, los dólares no se pueden usar hasta la fecha acordada con el banco, un punto a tener en cuenta antes de optar por períodos largos.

Alternativas al plazo fijo: en qué más se pueden invertir US$ 10.000 en el mercado local

El plazo fijo no es la única forma de buscar una ganancia con u$s10.000 dentro del mercado argentino. Hay otras opciones que permiten mantener la inversión relacionada con el dólar, aunque funcionan de manera diferente y no ofrecen desde el principio la misma certeza sobre cuánto dinero habrá al final.

Una de ellas son las obligaciones negociables, conocidas como ON. Son títulos emitidos por empresas que toman dinero prestado y se comprometen a devolverlo junto con intereses. Algunas están directamente emitidas y pagan en dólares, y también pueden venderse antes de su vencimiento.

Otra alternativa son los bonos públicos en moneda estadounidense. En este caso, el dinero se presta al Estado y el resultado depende tanto de los pagos previstos por cada título como de su cotización. A diferencia del plazo fijo, su precio puede subir o bajar mientras se mantiene la inversión y existe la posibilidad de venderlos antes.

También aparecen los Fondos Comunes de Inversión. Estos reúnen el dinero de muchos ahorristas y lo distribuyen entre distintos activos. Hay fondos que trabajan con instrumentos en dólares, lo que permite acceder a varias inversiones sin tener que elegirlas una por una. BYMA también incluye a los FCI, las ON, los bonos y los CEDEAR entre las alternativas disponibles en el mercado argentino.

Los CEDEAR, por último, representan acciones o fondos que cotizan en el exterior. Su valor se mueve con el activo al que representan y también con el dólar financiero, por lo que pueden registrar variaciones mucho mayores que un depósito bancario. Para comprarlos, al igual que ocurre con bonos y ON, se necesita una cuenta de inversión habilitada para operar en el mercado local.