Las diferencias entre los bancos pueden hacerse sentir en el bolsillo, por lo que vale la pena comparar antes de invertir.

El plazo fijo sigue entre las opciones de quienes buscan hacer rendir sus ahorros en pesos.

Las tasas de interés de los bancos muestran diferencias importantes durante la tercera semana de noviembre de 2026. Quienes buscan invertir en un plazo fijo pueden encontrar rendimientos muy distintos según la entidad elegida, incluso cuando depositan la misma cantidad de dinero durante 30 días.

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Los últimos datos del Banco Central permiten comparar cuánto paga cada institución financiera y cuáles ofrecen las mejores condiciones para los ahorristas.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país, Banco Provincia ofrece la tasa más alta, con un 21% nominal anual . Le siguen Banco Macro , con el 19,5%, y Banco Nación , que paga el 19,25%.

Los principales bancos del país ofrecen tasas diferentes para los depósitos a 30 días.

El relevamiento del Banco Central correspondiente al 13 de noviembre también muestra las siguientes tasas: Banco Credicoop ofrece un 18,5%, Banco Galicia un 18,25%, ICBC un 17,9% y Santander un 17,5%.

Por su parte, BBVA y Banco Ciudad pagan un 17% anual, mientras que Banco Patagonia tiene la tasa más baja entre las principales entidades, con un 16% .

Estas diferencias se deben a que cada banco puede establecer sus propios intereses. Desde marzo de 2024, el Banco Central dejó de fijar una tasa mínima obligatoria para los depósitos en pesos.

El ranking de las entidades financieras con las tasas más altas

Los bancos más pequeños y algunas compañías financieras ofrecen rendimientos superiores a los de las principales entidades del país. En la tercera semana de noviembre, cuatro instituciones encabezan el ranking con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24%.

Se trata de Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio y Reba, que comparten el primer puesto. Apenas por debajo aparecen Banco Mariva, Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera, con una tasa del 23,75%.

Más atrás se encuentran Banco del Sol y Banco Voii, que pagan un 23% anual. Finalmente, Bibank y Banco Columbia completan el grupo de entidades destacadas, ambas con un rendimiento del 22%.

La diferencia entre los extremos del relevamiento llega a ocho puntos porcentuales, por lo que elegir una institución u otra puede cambiar considerablemente la ganancia obtenida.

Algunas entidades financieras más pequeñas encabezan el ranking de las mejores tasas de noviembre. Freepik

Cuánto se gana invirtiendo un millón de pesos a mitad de mes

Una inversión de $1.000.000 durante 30 días, con la tasa máxima del 24% anual, genera aproximadamente $19.726 de intereses. Al finalizar el período, el ahorrista recibe un total de $1.019.726.

Con una tasa del 23,75%, la ganancia baja a $19.521, mientras que una entidad que paga el 22% permite obtener $18.082. En ambos casos, el capital inicial se devuelve junto con los intereses al vencimiento.

Entre los bancos más grandes, una colocación de un millón de pesos en Banco Provincia, con una TNA del 21%, deja $17.260 de intereses. En Banco Nación, al 19,25%, la ganancia llega a $15.822.

En el extremo inferior, una tasa del 16% genera apenas $13.151 durante el mismo período. La diferencia entre el banco que más paga y el que menos ofrece alcanza así los $6.575 por cada millón de pesos invertido.

Para calcular estas ganancias se utiliza la TNA, que se divide por 365 y se multiplica por los 30 días de duración del depósito. Los valores corresponden a las tasas del relevamiento del 13 de noviembre.