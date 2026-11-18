Las entidades ofrecen distintas condiciones para captar depósitos externos; las diferencias se reflejan en el interés que deja cada colocación.

Los ahorristas cuentan con distintas alternativas digitales para realizar operaciones bancarias sin trasladarse a una sucursal.

Quienes buscan obtener un rendimiento por sus pesos tienen una alternativa que no exige ser cliente de una entidad bancaria: constituir un plazo fijo online desde la página o aplicación de otra institución financiera. Esta modalidad permite comparar propuestas y elegir dónde colocar el dinero sin necesidad de abrir previamente una caja de ahorro.

En noviembre, algunas entidades ofrecen tasas nominales anuales (TNA) del 24% para depósitos a 30 días, una cifra que se traduce en casi $20.000 de intereses por cada millón invertido. La diferencia entre las propuestas puede ser significativa, especialmente cuando se comparan las opciones de mayor rendimiento con aquellas que pagan tasas más bajas.

Las tasas más competitivas para quienes no tienen cuenta bancaria llegan al 24% de TNA. En ese grupo aparecen Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio, Reba y Cocos. Con una colocación de $1.000.000 durante 30 días a esa tasa, el interés estimado es de $19.726 . Al finalizar el período, el ahorrista recibiría $1.019.726 , siempre que se mantengan las condiciones informadas al momento de constituir el depósito.

La evolución de los precios y las condiciones del mercado también forman parte del escenario que analiza quien busca resguardar sus ahorros.

La cuenta se realiza tomando la TNA y aplicándola proporcionalmente a los 30 días de duración de la operación . Es decir, no se trata de una tasa mensual del 24%, sino de un porcentaje anual que se utiliza como referencia para calcular el interés correspondiente al plazo elegido.

En el siguiente escalón aparecen entidades que ofrecen tasas del 23,75% , equivalentes a unos $19.521 por cada millón colocado . También hay alternativas del 23% , con un rendimiento cercano a los $18.904 .

La diferencia entre elegir una propuesta del 24% y otra del 22% representa aproximadamente $1.644 en un mes por cada millón de pesos. Aunque pueda parecer una cifra menor, la comparación cobra relevancia cuando se manejan montos más elevados o se realizan colocaciones de manera periódica.

Las tasas de interés son uno de los factores que los usuarios observan al momento de elegir dónde colocar sus pesos.

El ranking completo de entidades y tasas nominales anuales

Las propuestas para no clientes presentan diferencias entre bancos tradicionales, compañías financieras y plataformas digitales. Este es el listado de tasas difundido por iProfesional, ordenado de mayor a menor rendimiento:

Banco BICA: 24% de TNA

24% de TNA Banco CMF: 24% de TNA

24% de TNA Banco de Comercio: 24% de TNA

24% de TNA Reba: 24% de TNA

24% de TNA Cocos: 24% de TNA

24% de TNA Crédito Regional: 23,75% de TNA

23,75% de TNA Banco Meridian: 23,75% de TNA

23,75% de TNA Banco Mariva: 23% de TNA

23% de TNA Banco del Sol: 23% de TNA

23% de TNA Banco VOII: 23% de TNA

23% de TNA Banco Provincia: 22% de TNA

22% de TNA Banco Dino: 22% de TNA

22% de TNA Banco Hipotecario: 22% de TNA

22% de TNA Bibank: 22% de TNA

22% de TNA Ualá: 22% de TNA

22% de TNA Bancor: 20,75% de TNA

20,75% de TNA Banco del Chubut: 20,5% de TNA

20,5% de TNA Banco Masventas: 19% de TNA

19% de TNA Banco Comafi: 19% de TNA

19% de TNA Banco Julio: 19% de TNA

19% de TNA Banco Credicoop: 18,5% de TNA

18,5% de TNA Banco de Formosa: 18,5% de TNA

18,5% de TNA Banco Piano: 17,5% de TNA

17,5% de TNA Brubank: 17% de TNA

17% de TNA Banco de Tierra del Fuego: 15% de TNA

Para entender cuánto representa cada porcentaje, estos son algunos ejemplos de lo que puede generar una inversión de $1 millón durante 30 días:

24% de TNA: aproximadamente $19.726 de intereses

aproximadamente $19.726 de intereses 23,75% de TNA: aproximadamente $19.521

aproximadamente $19.521 23% de TNA: aproximadamente $18.904

aproximadamente $18.904 22% de TNA: aproximadamente $18.082

aproximadamente $18.082 20,75% de TNA: aproximadamente $17.055

aproximadamente $17.055 20,5% de TNA: aproximadamente $16.849

aproximadamente $16.849 19% de TNA: aproximadamente $15.616

aproximadamente $15.616 18,5% de TNA: aproximadamente $15.205

aproximadamente $15.205 17,5% de TNA: aproximadamente $14.384

aproximadamente $14.384 17% de TNA: aproximadamente $13.973

aproximadamente $13.973 15% de TNA: aproximadamente $12.329

Cómo hacer un plazo fijo online sin tener cuenta en el banco

El procedimiento depende de cada entidad, aunque en términos generales se puede realizar desde una computadora o un teléfono celular. El primer paso es ingresar al sitio oficial del banco elegido y buscar la opción destinada a constituir un plazo fijo para personas que no son clientes.

En algunos casos, el sistema solicita completar un formulario con datos personales, número de CUIL, DNI, información de contacto y una cuenta bancaria de origen para transferir el dinero. También puede requerir una validación de identidad antes de habilitar la operación.

Banco de Comercio, por ejemplo, cuenta con un formulario digital para iniciar la solicitud. Banco CMF permite constituir depósitos en pesos por internet tanto para clientes como para personas externas a la entidad. Reba, en tanto, ofrece la posibilidad de gestionar la colocación desde su aplicación. Antes de confirmar, conviene revisar cuatro cuestiones:

tasa vigente: verificar que el porcentaje publicado siga disponible al momento de realizar la operación

verificar que el porcentaje publicado siga disponible al momento de realizar la operación plazo mínimo: comprobar si se puede constituir el depósito a 30 días o si existen otras condiciones

comprobar si se puede constituir el depósito a 30 días o si existen otras condiciones monto mínimo: consultar cuánto dinero exige cada institución para aceptar la colocación

consultar cuánto dinero exige cada institución para aceptar la colocación acreditación del capital: identificar en qué cuenta se depositarán el capital y los intereses al vencimiento

Un punto fundamental es que las tasas pueden cambiar sin previo aviso. El porcentaje que aparece en un ranking o en una publicación puede no coincidir con el disponible cuando se inicia el trámite. También hay que distinguir entre la tasa ofrecida a clientes y la que se informa para usuarios externos.