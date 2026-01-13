Plazo fijo en enero 2026: ¿me conviene invertir en sucursal?

Hay una diferencia notable en los rendimientos dependiendo del canal que se use para efectuar la operación.

Las diferencias de tasas entre el canal virtual y el presencial siguen siendo notorias en 2026.

Empezó un nuevo año y volvieron las dudas sobre qué hacer con los pesos disponibles. Entre las opciones más conocidas, está el depósito a plazo fijo , que sigue siendo una opción muy elegida por la previsibilidad que ofrece, ya que desde el principio sabes cuanto vas a ganar .

Es por eso que surge una pregunta frecuente : si todavía vale la pena ir a una entidad física o si el canal online ofrece mejores condiciones. Las tasas y los resultados finales entre ambas opciones cuentan con diferencias notables.

Las entidades financieras presentan variaciones importantes según la forma elegida para constituir el depósito. La brecha entre hacerlo de manera presencial o digital impacta en la ganancia final, incluso en operaciones cortas.

Para entenderlo mejor, se puede analizar un ejemplo: una inversión de $200.000 a 30 días . En un banco, esa operación tiene intereses de $3.369,86 . Al finalizar el período, el monto total a cobrar llega a $203.369,86 . En este canal, la TNA se ubica en 20,50% , mientras que la TEA en 22,54% .

Pero, al realizar la misma operación por vía electrónica, los números cambian. Los intereses suben a $3.863,01 y el total final alcanza los $203.863,01 . La TNA queda en 23,50% y la TEA queda en 26,21% . La diferencia, aunque parezca moderada, se vuelve más atractiva cuando se repite mes a mes o se trabaja con montos más altos.

Este contraste se explica por los costos operativos. Las entidades suelen beneficial el canal digital con mejores tasas, ya que reduce gastos administrativos y agiliza los procesos. Además, el sistema online permite comparar opciones con mayor rapidez y elegir la más conveniente.

Otro punto a tener en cuenta es que no todos los bancos ofrecen los mismos porcentajes. Las diferencias entre entidades se vuelven más visibles con el correr del tiempo, tanto en operaciones presenciales como virtuales. De todas formas, el homebanking suele tener mejores rendimientos.

También hay que tener en cuenta el objetivo que tengas. Si la idea es renovar el depósito varias veces seguidas, la diferencia entre un canal y otro se acumula y amplía la brecha.