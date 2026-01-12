Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, lunes 12 de enero + Seguir en









Tasas vigentes, rendimientos bancarios, comparación entre entidades y operaciones digitales.

Se actualizan las tasas de interés del plazo fijo pero con poca variabilidad. Depositphotos

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan cuidar pesos sin sobresaltos. En un escenario económico que obliga a mirar con lupa cada movimiento, muchos ahorristas vuelven a este instrumento clásico, fácil de entender y con reglas claras desde el arranque.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque el mecanismo es simple, las condiciones no son iguales en todos los bancos. Las tasas cambian según la entidad, el canal de contratación y el monto depositado. Además, el contexto macroeconómico introduce matices que hacen que el rendimiento real no siempre sea sencillo de calcular, incluso para quienes ya vienen curtidos en estas decisiones.

inversiones plazo fijo Depositphotos Este lunes 12 de enero, los principales bancos del país mantienen esquemas similares, con diferencias finas que pueden mover la aguja. La información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) funciona como referencia, pero cada entidad define su propia estrategia comercial.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 12 de enero Según el esquema vigente, los bancos ofrecen plazos fijos tradicionales a 30 días, mayormente contratables de manera online. Esta modalidad digital, impulsada en los últimos años, permite comparar tasas sin pisar una sucursal y mover fondos entre entidades con relativa rapidez.

Las entidades más grandes suelen ubicarse cerca de la tasa de referencia del sistema, mientras que bancos privados medianos y algunos públicos ofrecen rendimientos levemente superiores para captar depósitos. Los porcentajes de las Tasas Nominales Anuales (TNA) correspondientes a este lunes 12 de enero son los siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23,5%

: 23,5% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 24,5%

: 24,5% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad : 20,5%

: 20,5% Banco Credicoop: 23%

Temas Plazo fijo