¿Cambios en el plazo fijo? Así operan los principales bancos hoy, viernes 9 de enero

Las entidades financieras ajustan rendimientos del ahorro tradicional, con diferencias según canal, monto y perfil del cliente en un escenario todavía cambiante.

Los porcentajes del plazo fijo sufrieron un leve movimiento durante la jornada. Depositphotos

El plazo fijo volvió a ganar protagonismo en la conversación cotidiana de los ahorristas argentinos. En un contexto de reorganización monetaria y con expectativas todavía abiertas, muchos miran las pizarras bancarias para decidir qué hacer con los pesos disponibles.

Durante las últimas semanas, los bancos mostraron movimientos graduales en las tasas, con ajustes que no siempre son uniformes entre entidades públicas y privadas. A eso se suma una diferencia clave entre las colocaciones presenciales y las que se hacen de manera digital, un punto que empieza a inclinar decisiones.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo hoy: así están las tasas este 9 de enero Este viernes 9 de enero, los principales bancos del país mantienen esquemas de Tasas Nominales Anuales (TNA) que presentan diferencias relevantes. En líneas generales, las entidades de mayor tamaño ofrecen rendimientos más moderados, mientras que algunos bancos privados de menor escala buscan captar depósitos con tasas algo más elevadas, especialmente a través de canales online. Estos son los porcentajes del día de la fecha:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% BBVA : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Crecidoop : 23%

: 23% Banco Macro : 24,5%

: 24,5% Banco Ciudad: 20,5%

