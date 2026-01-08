Plazo fijo y tasas que rondan el 20%: cuánto gano si invierto $550.000 a 30 días + Seguir en









Esta estrategia de inversión continúa entre las más elegidas por los inversores argentinos.

Este tipo de operación es una de las mejores opciones, por su carácter tradicional y seguro. Depositphotos

Uno de los métodos más usados por los argentinos para ahorrar son las inversiones a plazo fijo. En un escenario en el que la inflación se torna protagonista de la economía, este tipo de inversión, en la que se pone una cantidad de dinero a disposición de un banco de preferencia a cambio de ganancia preestablecida, se convierte en una de las opciones más seguras para operar.

Además, la operación es rápida, fácil y estable, por lo que, en un contexto de inseguridad e inestabilidad financiera, se convierte en una de las mejores opciones por su carácter tradicional y seguro en comparación a las demás alternativas de ahorro.

plazo fijo cuenta dni Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si deposito $550.000 a 30 días El Banco de la Nación Argentina ofrece un simulador oficial de plazo fijo, que cotiza en pesos y donde se puede calcular la cantidad de retorno que habría al invertir un monto determinado de dinero. Tal como en las otras entidades, existe una diferencia en los intereses a ganar según el canal para operar. Por ejemplo, estos son los resultados si se invierten $550.000 a 30 días:

Vía sucursal Si la operación se realiza a través de una sucursal, la Tasa Nominal Actual (TNA) es de 20,50%, y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 22,54%. Eso implica que la ganancia sería de $9.267,12 en intereses, con un retorno total de $559.267,12.

Vía electrónica Sin embargo, si la operación se realiza a través de una sucursal, la Tasa Nominal Actual (TNA) es de 23,50%, y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 26,21%. Eso implica que la ganancia sería de $10.623,29 en intereses, con un retorno total de $560.623,29. Con este método, el margen de ganancia es mayor, dado que los bancos buscan aumentar el uso de canales virtuales para este tipo de operaciones.

