Plazo fijo y tasas estancadas: así operan los principales bancos hoy, martes 13 de enero

Las entidades mantienen rendimientos similares, con retornos moderados, decisiones atadas al contexto monetario y poco margen para sorpresas inmediatas.

El plazo fijo empieza a verse como una medida de ahorro transitoria. Depositphotos

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más consultadas por los ahorristas argentinos, sobre todo en momentos donde el movimiento del dólar se toma un respiro y otras alternativas generan más dudas que certezas. Este martes 13 de enero, el escenario muestra poca variación en las tasas que ofrecen los principales bancos, una señal que el mercado viene leyendo desde hace varias semanas.

La referencia obligada sigue siendo el esquema que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde se puede ver cómo cada entidad define su rendimiento para colocaciones tradicionales a 30 días. Los rendimientos están planchados, con diferencias mínimas entre bancos públicos y privados, y sin grandes incentivos para mover fichas rápido.

La política monetaria actual busca mantener cierto orden en los agregados financieros, mientras se observa de reojo la evolución de la inflación y la reacción de los depósitos. En ese marco, el plazo fijo funciona más como refugio transitorio que como apuesta fuerte a ganar poder adquisitivo.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo hoy: así están las tasas este 13 de enero Según el relevamiento oficial del BCRA, las Tasas Nominales Anuales (TNA) que ofrecen los bancos para plazos fijos tradicionales se ubican dentro de un rango acotado, con escasa dispersión entre entidades. Los bancos de mayor volumen de depósitos concentran ofertas similares, mientras que algunos jugadores más chicos ensayan pequeños retoques para captar clientes, aunque sin romper el techo general.

Para el ahorrista promedio, el panorama es claro: colocar dinero a 30 días hoy deja un rendimiento que acompaña de cerca a la inflación esperada, pero difícilmente la supere de forma holgada. Los porcentajes de los principales bancos del país son los siguientes para este martes 13 de enero:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23,5%

: 23,5% BBVA : 22%

: 22% Banco Credicoop : 23%

: 23% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Macro : 24,5%

: 24,5% Banco Ciudad: 20,5%

Depositphotos

