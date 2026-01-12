¿Más o menos ganancia? Cuánto gano si deposito en un plazo fijo $250.000 hoy a 30 días + Seguir en









Esta es una gran alternativa del sistema bancario que permite calcular el rendimiento mensual según el canal elegido y el monto inicial.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas para cuidar los ahorros en 2026. Depositphotos

En un contexto económico tan complicado como el que está pasando el país, muchas personas buscan opciones confiables para mantener su plata. Entre las alternativas disponibles, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más habituales por los ahorradores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este instrumento ofrece previsibilidad, ya que desde el inicio se conoce el resultado final. Pero antes de avanzar, es importante revisar cuánto deja una inversión al plazo que quieras y qué diferencias existen según la forma elegida para realizarla.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si deposito $250.000 a 30 días Con un capital inicial de $250.000 y un período de 30 días, el rendimiento varía según el canal de contratación. Las entidades bancarias suelen ofrecer una tasa menor para operaciones presenciales y una más alta para gestiones digitales, como incentivo al uso de plataformas electrónicas.

Si la inversión se realiza en una sucursal bancaria, el interés generado al finalizar el mes alcanza los $4.212,33. Entonces el monto total que recibe la persona al vencimiento es de $254.212,33. En este caso, la Tasa Nominal Anual queda en 20,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual llega a 22,54%.

Pero por el otro lado, cuando el trámite se concreta por vía electrónica, el resultado mejora. El interés acumulado durante los 30 días sube a $4.828,77, lo que aumenta el total a cobrar a $254.828,77. Acá la TNA es de 23,50% y la TEA se posiciona en 26,21%.

El procedimiento para constituir este tipo de depósito es muy fácil. A través del home banking o de una aplicación oficial, se define el monto, el plazo y la cuenta de origen. Una vez confirmado, la plata queda inmovilizada hasta la fecha de vencimiento pactada, sin posibilidad de retiro anticipado. Es importante tener en cuenta que las tasas pueden modificarse con el paso del tiempo. Antes de realizar la operación te conviene revisar los valores vigentes y comparar entre canales.

Temas Plazo fijo