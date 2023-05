Plazo fijo o dólar: ¿cuál es la mejor inversión ante la inflación y la dinámica cambiaria?

Así, aunque reconoce que eso no es garantía de nada en este contexto tan volátil , lo cierto es que pareciera un buen momento para comprar dólares , pero dependiendo de en qué tiempo el ahorrista necesite disponer de ese dinero, tal vez un plazo fijo sea la opción más segura para garantizar ganancias.

Dolarizarse sin comprar dólares

Por su parte, Elena Alonso, economista de Grupo Broda, asegura que, teniendo en cuenta que el dólar oficial se apreció por encima de la inflación y de la tasa del plazo fijo el mes pasado, lo más recomendable en este momento es estar dolarizado. “Pero no me refiero a comprar dólares y tenerlos guardados. Eso no es lo mejor, lo más conveniente es dolarizar a través de activos. Por ejemplo, comprando una obligación negociable en dólares, que permite dolarizarse y ganar un interés, además”, opina Alonso.