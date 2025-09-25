Pobreza: la UCA cuestionó la baja registrada por el INDEC y advirtió que "su magnitud está sobrerrepresentada"

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informara que la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre del 2025, la Universidad Católica Argentina (UCA) emitió un comunicado donde advierte que la variación en el índice -cayó 6,5% respecto al semestre anterior y un 21,3% comparándolo al número del año pasado- está "sobrerrepresentada.

En ese sentido, la UCA hace hincapié en diferenciar el " fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición " y explicó que en contextos de alta volatilidad, "la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa". Así, desde la universidad enfatizaron que para analizar la serie de manera precisa es necesario señalar que "aunque la caída de la pobreza es real, su magnitud se encuentra sobrerrepresentada".

El último informe del INDEC, publicado este jueves, registró que el 31,6% de los argentinos se ubicó por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2025, mientras que el 6,9% se situó por detrás de la línea de indigencia. Esto representó una importante caída respecto a los registros del semestre anterior (38,1% y 11,4%) y aún más marcada respecto al año pasado (52,9% y 18,1%).

Días atrás ya habían advertido sobre esta sobredimensión. El Sociólogo y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la UCA, Agustín Salvia, reconoció que "efectivamente hubo una baja en la pobreza estadística, en esta etapa la pobreza habrá quedado alrededor del 35%. Esos puntos que bajó, desde 55% de finales de 2023, son 20 puntos que se traducen en 8 millones de personas".

Por qué la UCA apunta que el INDEC "sobrerrepresentó" la variación en el índice de pobreza

En detalle, la UCA señala que, a partir de los últimos cambios en el cuestionario del INDEC en la Encuesta Permanente de Hogares y el escenario de menor inflación que hubo en el último año, se pudo lograr una mejor captación neta de ingresos laborales y no laborales. Este progreso en la medición, sin embargo, "condiciona la comparabilidad con series de ingresos, indigencia y pobreza previas".

Otro de los elementos que apuntaron desde la universidad para explicar la sobredimensión de la variación en pobreza, es la utilización de canastas de básicas construidas sobre la estructura de consumo de 2004-2005, no actualizadas a la información de 2017-2018. Teniendo esto en cuenta, remarcaron que "durante 2024, en un escenario de fuerte recomposición de tarifas y de precios regulados, dicha desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar con precisión la situación efectiva de los hogares.

Para concluir el mensaje, la UCA sostuvo que "sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social". A su vez, recomendó que para corregir este sesgo, el INDEC debería "acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas".

"Solo así se podrá contar con indicadores más consistentes que den cuenta de los logros, pero que también puedan representar más claramente la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina", cerraron.