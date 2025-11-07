En un contexto económico desafiante, las billeteras virtuales se convirtieron en aliadas clave para los argentinos que buscan ahorrar y aprovechar al máximo su presupuesto. Entre ellas, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, es una de las más utilizadas gracias a sus promociones exclusivas en distintos comercios, como los supermercados.
¡Ahorrá con Cuenta DNI! Este supermercado sumó un beneficio sin tope de reintegro abonando con la billetera virtual
Todas los miércoles, podés obtener un descuento imperdible abonando con el QR o "Clave DNI" de la app del Banco Provincia en las sucursales adheridas.
Este mes, uno de los beneficios más esperados llega a Carrefour. Lo mejor es que el descuento no tiene tope de reintegro y se aplica directamente al momento de pagar en caja.
Descuento en Carrefour con Cuenta DNI
Durante todo noviembre, Carrefour ofrece un 10% de descuento en todas las compras abonadas con Cuenta DNI, sin tope de reintegro y con la posibilidad de acumularlo con otras ofertas vigentes en el local.
El beneficio está disponible todos los miércoles del 1 al 30 de noviembre de 2025, y aplica para pagos realizados mediante la función “Pago Clave DNI” o escaneando del código QR desde la app.
En este sentido, no se otorgará a quienes mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia, paguen con el QR de otras billeteras digitales, tarjeta de crédito y débito, o transferencias a través de la plataforma.
El ahorro se aplica en el instante, directamente al momento de pagar en caja, y está vigente en las tiendas Carrefour Hipermercado, Market, Express y Maxi de todo el país. Tené en cuenta que la promoción no incluye electrodomésticos ni productos frescos como fiambres, frutas, verduras, pescadería o panadería.
