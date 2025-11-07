¡Ahorrá con Cuenta DNI! Este supermercado sumó un beneficio sin tope de reintegro abonando con la billetera virtual







Todas los miércoles, podés obtener un descuento imperdible abonando con el QR o "Clave DNI" de la app del Banco Provincia en las sucursales adheridas.

El reintegro no aplica a quienes paguen con el QR de otras billeteras virtuales, tarjetas o transferencias desde la app.

En un contexto económico desafiante, las billeteras virtuales se convirtieron en aliadas clave para los argentinos que buscan ahorrar y aprovechar al máximo su presupuesto. Entre ellas, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, es una de las más utilizadas gracias a sus promociones exclusivas en distintos comercios, como los supermercados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este mes, uno de los beneficios más esperados llega a Carrefour. Lo mejor es que el descuento no tiene tope de reintegro y se aplica directamente al momento de pagar en caja.

prestamo cuenta dni.jfif Descuento en Carrefour con Cuenta DNI Durante todo noviembre, Carrefour ofrece un 10% de descuento en todas las compras abonadas con Cuenta DNI, sin tope de reintegro y con la posibilidad de acumularlo con otras ofertas vigentes en el local.

El beneficio está disponible todos los miércoles del 1 al 30 de noviembre de 2025, y aplica para pagos realizados mediante la función “Pago Clave DNI” o escaneando del código QR desde la app.

En este sentido, no se otorgará a quienes mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia, paguen con el QR de otras billeteras digitales, tarjeta de crédito y débito, o transferencias a través de la plataforma.

El ahorro se aplica en el instante, directamente al momento de pagar en caja, y está vigente en las tiendas Carrefour Hipermercado, Market, Express y Maxi de todo el país. Tené en cuenta que la promoción no incluye electrodomésticos ni productos frescos como fiambres, frutas, verduras, pescadería o panadería.