Aceiteros lograron una de las paritarias más altas del país con un salario inicial de $2,3 millones







Tras más de 12 horas de negociación en la Secretaría de Trabajo, el gremio cerró un aumento que preserva el poder adquisitivo y consolida su posición como referencia en materia salarial.

Aceiteros cerraron nuevo acuerdo paritario.

Los trabajadores aceiteros cerraron un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector, en una extensa negociación que se llevó adelante entre el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores y Afines (FTCIODyARA) y las cámaras CIARA y CARBIO, que representan a las principales exportadoras del complejo agroindustrial.

De esta manera, se fijó un salario básico inicial de $2.344.000 a partir de 2026 y mantiene el modelo de actualización por poder adquisitivo real. Además, acordaron una suma extraordinaria no remunerativa actualizada en un 32%, que se abonará entre enero y febrero del próximo año.

Un acuerdo para proteger el salario El secretario general del SOEA, Daniel Succi, celebró el resultado del entendimiento y destacó que el sindicato “fue con un solo objetivo y lo logró: proteger el salario de los trabajadores”.

Según explicó, la discusión estuvo marcada por “miradas políticas e intereses cruzados”, pero el gremio mantuvo firme su postura. “Lo que defendemos no es una cifra, sino el valor real de nuestro trabajo”, sostuvo.

Succi también apuntó contra las empresas por su resistencia inicial: “Discutimos más de 12 horas con unos caraduras que pichulearon unos pesos mientras tienen más de u$s2.000 millones en el bolsillo. Tuvimos fuego amigo y enemigo, pero los laburantes salimos adelante porque sabemos lo que hacemos.”

El dirigente remarcó que el acuerdo ratifica una línea de acción sostenida desde 2022, enfocada en preservar el poder adquisitivo frente a la inflación. “Somos buenos trabajadores, nos esmeramos, ponemos el cuerpo y cumplimos. Por eso nuestro esfuerzo vale”, añadió.

