Salieron de un reality, robaron 25 millones de dólares y estafaron a más de 10 mil personas + Seguir en









La reconocida pareja aprovechó la pandemia para ejercer una estafa enorme, camuflada con la fe para atraer a varias víctimas.

Adquirieron fama por aparecer en un show de TV, pero aprovecharon su exposición para estafar a la gente. Apple TV

Muchas veces las apariencias engañan; sin discriminar ningún tipo de ámbito, son varios los que se muestran solidarios y consiguen generar millones aprovechándose de la necesidad de la gente. Eso sí, no siempre les suele salir bien a quienes ignoran la rapidez con la que hoy se puede destapar una estafa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los Moore son un matrimonio algo conocido en Estados Unidos, debido a su paso por un importante show de televisión. Aunque su momento más icónico ante las cámaras no fue entreteniendo al público, sino cuando los atraparon cometiendo un crimen que les permitió tener una enorme fortuna.

Embed - Preaching Pyramid Schemes | American Greed Quiénes son Marlon Moore y LaShonda Moore Marlon y LaShonda Moore son un matrimonio de Texas que se hizo conocido por participar en "Family or Fiancé". Este programa muestra a parejas que intentan resolver conflictos graves con sus parientes antes de casarse, lo que les dio una imagen de personas honestas y muy apegadas a los valores familiares ante el público.

Aprovechando esa confianza, en 2020 fundaron "Blessings in No Time”. Se presentaban como una comunidad de fe que buscaba ayudar económicamente a la población afroamericana, basándose en los grupos de ahorro vecinal donde los socios se prestan dinero entre sí para salir adelante en momentos de crisis, como lo era la pandemia en ese entonces.

Para atraer interesados, hacían transmisiones en vivo mostrando autos de lujo y mucho dinero en efectivo. Usaban la religión como gancho, asegurando que su éxito económico era una prueba de que el sistema funcionaba por "obra de Dios", logrando que los seguidores no sospecharan de la estafa que había detrás de toda esa riqueza.

Matrimonio Moore NBC El matrimonio fue juzgado después de que descubrieran el engaño hacia las comunidades que buscaban como víctimas. NBC La estafa piramidal de 25 millones de dólares El sistema operaba como una pirámide clásica donde cada integrante debía poner 1.400 dólares. Bajo la promesa de recibir 11.200 dólares en pocas semanas, los acusados atrajeron a más de 10 mil personas, logrando juntar un total de 25 millones de dólares entre abril de 2020 y marzo de 2021. Las consecuencias para los damnificados fueron terribles, ya que muchos usaron sus ahorros o los subsidios de la pandemia para entrar al grupo. La justicia federal finalmente condenó a la pareja por fraude y lavado de dinero. El tribunal ordenó que les quiten todos los bienes comprados con la estafa, poniéndole fin a un esquema que colapsó cuando dejaron de entrar nuevos socios.

Temas Millones