Por qué Javier Milei no debería salir del cepo: la hipótesis de Juan Carlos de Pablo

El economista explicó que hoy no debería ser una prioridad.

Según opinó Juan Carlos de Pablo, Javier Milei no tiene apuro en tomar esta decisión. "No comparto con los que hablan de atraso cambiario porque eso sugiere que estamos ante una trampa. El presidente del BCRA está comprando divisas, bajando la brecha y bajando la brecha, entonces, ¿qué apuro hay para levantar el cepo? Estamos delante de lo que podríamos denominar un fenómeno de equilibrio ", dijo el economista.

"Me gustaría que me explicaran cuál es la relación directa entre la salida del cepo y la llegada de inversiones directas. Mi hipótesis es que los que están desesperado para sacar el seco son los tipos que quieren sacar la guita, no traer la guita. Yo los entiendo, pero yo entiendo porque son los gerentes financieros de empresas multinacionales", agregó de Pablo.