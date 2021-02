Precios mayoristas se aceleraron 5,6% en enero impulsados por alza en productos primarios

Mientras tanto, el salto en gas y petróleo traccionó un ascenso del 8,3% en los productos refinados del petróleo, que explicó la mayor parte de los aumentos en las manufacturas nacionales (4,8%).

Cabe remarcar que el crudo registró incrementos cercanos al 10% en los mercados internacionales durante enero, lo cual afianzó el precio del barril por encima de los u$s50 tanto en Londres como en EEUU.

En el mismo sentido, la soja volvió a mostrar importantes subas para superar los u$s500 la tonelada y el maíz tuvo un aumento en torno al 13% en el mercado de Chicago.

Por otra parte, de acuerdo con el informe del INDEC, los productos importados exhibieron un alza del 4,4%.

De esta manera, la inflación mayorista superó el 40% anual por primera vez desde abril de 2020, al alcanzar una variación del 40,8% en comparación con el primer mes del año pasado.

La semana pasada el INDEC había dado a conocer que la inflación minorista de enero fue del 4%, al igual que en diciembre, y que en los últimos 12 meses el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó un 38,5%.

No obstante, vale aclarar que ambos índices no son linealmente comparables ya que tienen una construcción metodológica distinta y contemplan diferentes tipos de productos; el mayorista incluye mayoritariamente insumos y bienes transables (que se comercian con el resto del mundo) mientras que el minorista incluye bienes finales y mayor presencia de no transables.