Diego Santilli negó una ruptura entre LLA y el PRO por la AGN: "Vamos a seguir trabajando juntos"

El ministro del Interior destacó la relación con el bloque que conduce Cristian Ritondo, pese al malestar generado tras la votación de los nuevos auditores. También habló sobre la importancia de contar con la aprobación definitiva del Presupuesto.

La sorpresiva designación de los representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) en la sesión de la semana pasada, a propuesta de La Libertad Avanza y con apoyo de Primero la Patria, provocó la bronca en el PRO, desde donde presentaron un amparo ante la Justicia . El ministro del Interior, Diego Santilli , respaldó los nombramientos y negó una ruptura con el bloque amarillo: “Vamos a seguir trabajando juntos”.

La votación de los auditores en la Cámara de Diputados en horas de la madrugada, durante la discusión en el recinto sobre el proyecto de Presupuesto 2026, reavivó la tensión con el macrismo. El jefe de la bancada del macrismo, Cristian Ritondo, repudió en el momento el acto y abandonó el hemiciclo en señal de protesta.

La designación dejó marcas que se trasladarán a la Justicia. El PRO anticipó que presentará una demanda para su anulación. Aducen que se realizó “ sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales ”, una sucesión de irregularidades que “convierte al acto en nulo de nulidad absoluta ”.

Según denunció el PRO en un comunicado, la designación se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias , en violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, remarcaron.

Santilli, actual hombre del PRO en el Poder Ejecutivo, buscó apaciguar la bronca. "Primero, yo le quiero agradecer al bloque que ha actuado de manera contundente antes, durante y después de la sesión. Venimos de 2 años de acompañar a La Libertad Avanza, incólume, no nos hemos corrido nunca", destacó.

"Es la posición que nos ha marcado la sociedad. Después, obviamente era una realidad antes del 10 de diciembre y una otra posterior al 10 de diciembre: tenías un bloque casi de 40 diputados y hoy tenés uno de 12. Antes no se pudo votar a los auditores de la de la AGN", afirmó.

"Más allá de eso, sigo ratificando el trabajo coherente, consecuente y de acompañamiento del bloque del PRO, que lo ha hecho de manera contundente en el marco de lo que la sociedad nos ha pedido siempre. Así que seguimos en ese camino y vamos a seguir trabajando juntos", añadió el ministro.

Diego Santilli respaldó el Presupuesto 2026

La disputa por los auditores se suma a los cortocircuitos recientes. La deuda de Nación con CABA por la coparticipación es el más resonante. Recientemente, el oficialismo no incluyó en el dictamen del Presupuesto al ítem sobre el pago, hecho por el cual debió intervenir a último momento Ritondo, que con un llamado a Santilli logró el compromiso de incluir el artículo, el cual finalmente no se aprobó durante la sesión por encontrarse dentro del Capítulo 11 que reunió el rechazo mayoritario de la oposición.

Respecto a la hoja de ruta económica, luego de su media sanción –sin el mencionado apartado-, Santilli negó que el presidente Javier Milei esté evaluando vetarlo: "Lo que queremos es tener Presupuesto, porque hace 3 años que Argentina no lo tiene, lo tiene del último período del gobierno anterior y de los dos primeros del actual”.

Para el ministro del Interior, el objetivo “es tener Presupuesto, tener Inocencia Fiscal, tener todo el paquete de medidas de modernización laboral, todo lo que el Presidente ha mandado al Congreso para seguir avanzando en el desarrollo y crecimiento de la generación de trabajo en Argentina".

"La reforma laboral que ha planteado el Presidente es no quitarle derechos a ningún trabajador y generarle derechos a aquellos que no los tienen. Ese camino empezó. Obviamente, hay que tener en cuenta que tocó Navidad y Año Nuevo, miércoles y jueves", expresó, para justificar la dilación en el tratamiento en el Senado. "Patricia Bullrich tomó la decisión de trabajar en enero para ir saldando las más de mil presentaciones y poder llegar al 10 de febrero ya con un dictamen. Ya tenemos dictamen de comisión para poder sesionar el 10 de febrero para que después pase a Diputados", cerró.