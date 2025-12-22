La película "The Smashing Machine" confirma su fecha de estreno en HBO Max + Seguir en









Dirigida por Benny Safdie, The Smashing Machine es una película biográfica sobre el bicampeón de peso pesado de la UFC, Mark Kerr y está protagonizada por Dwayne Johnson.

El público tendrá la oportunidad de ver en streaming la transformación más dramática de la carrera de Dwayne Johnson cuando la película The Smashing Machine llegue a HBO Max el 23 de enero.

Dirigida por Benny Safdie, The Smashing Machine es una película biográfica sobre el bicampeón de peso pesado de la UFC, Mark Kerr. Además de Johnson, la película está protagonizada por Emily Blunt, como Dawn Staples, la esposa de Kerr, Bas Rutten, Lyndsey Gavin y Oleksandr Usyk.

Kerr fue un artista marcial mixto que luchó entre 1997 y 2009, ganando cuatro Campeonatos Mundiales de la ADCC a lo largo de su carrera. Safdie, quien codirigió y escribió Uncut Gems y Good Time con su hermano Josh, debutó como director en solitario con esta película.

The Smashing Machine es la segunda colaboración de Johnson y Blunt desde Jungle Cruise de Disney en 2021, y están listos para colaborar con Leonardo DiCaprio en un thriller policial hawaiano de Martin Scorsese.

El mensaje de Dwayne Johnson tras el estreno de The Smashing Machine A pesar de tener una recaudación de taquilla inicial baja de 5,9 millones de dólares a nivel nacional, Johnson ha mantenido una perspectiva positiva sobre el proyecto y el trabajo con Safdie.

“Desde lo más profundo de mi gratitud, gracias a todos los que vieron 'The Smashing Machine'”, publicó Johnson en Instagram después del fin de semana de estreno. “En nuestro mundo narrativo, no se puede controlar la taquilla, pero me di cuenta de que sí se puede controlar la actuación y el compromiso de desaparecer por completo e irse a otro lugar. Y siempre aprovecharé esa oportunidad”. “Fue un honor para mí asumir este papel para mi director, Benny Safdie. Gracias, hermano, por creer en mí”, añadió Johnson. “La verdad es que esta película me ha cambiado la vida. Con profunda gratitud, respeto y empatía, DJ”.