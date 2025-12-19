Diego Santilli ratificó que el Ejecutivo intentará reponer el Capítulo 11 del Presupuesto 2026 + Seguir en









El ministro del Interior enfrentó cuestionamientos internos del PRO tras la media sanción y defendió la coordinación con gobernadores.

El ministro de Interior, Diego Santilli.

El ministro del Interior, Diego Santilli, ratificó este viernes que el Gobierno concentrará esfuerzos en el Senado para reponer el capítulo 11 del proyecto de Presupuesto 2026, que el bloque oficialista no logró aprobar en la Cámara de Diputados. Esa sección incluía, entre otros puntos, la eliminación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, y su rechazo quedó como uno de los principales símbolos del revés político sufrido esta semana en el Congreso.

En diálogo con radio Mitre, Santilli no disimuló la preocupación oficial por ese traspié: explicó que el capítulo que fue rechazado “podría generar un desequilibrio hacia adelante” y por eso, según dijo, se trabajará en la Cámara alta para corregirlo y reponer el contenido perdido. Pero reconoció que la media sanción en Diputados mostró grietas que todavía no están resueltas en la estrategia legislativa del Gobierno.

Gran parte de la explicación oficial apunta al rol de los gobernadores en la discusión parlamentaria. Santilli sostuvo que varios mandatarios provinciales comprenden la visión de “cambio cultural” que impulsa el presidente Javier Milei, y destacó que muchos redujeron sus gastos en respuesta a esa orientación. Pero también advirtió que no todos consiguieron trasladar ese mensaje a sus propias bancadas, lo que influyó en la dispersión de votos en la Cámara baja.

Diego Santilli: entre el diálogo con gobernadores y el enojo del PRO El ministro defendió, además, el resultado general del Presupuesto 2026, remarcando que el bloque libertario consiguió una media sanción parcial después de años sin presupuesto aprobado. Su enfoque formal estuvo en aspectos técnicos como el equilibrio fiscal y la generación de crecimiento y empleo, conceptos que, según él, sostienen la iniciativa oficial.

La estrategia de reponer lo perdido en el Senado también se inscribe en la prolongación de las sesiones extraordinarias, en las que el Gobierno aspira a afirmar su agenda antes de que termine el año parlamentario. La Cámara alta ya viene avanzando en despacho de proyectos vinculados y la negociación con bloques menores y opositores moderados será clave para definir si logra recomponer la rosca que se partió en Diputados.

La tensión interna del oficialismo también se filtró en las declaraciones de Santilli. Parte del malestar proviene del PRO, donde cuestionaron decisiones legislativas recientes, como la designación de auditores en la Auditoría General de la Nación sin consenso con sus referentes. El ministro intentó bajar el tono, pero la discusión deja una señal clara: las alianzas dentro de la coalición no están estabilizadas tras los rechazos parlamentarios. Según se desprende de los testimonios recabados en la Casa Rosada, la idea oficial es que el Senado funcione como un espacio donde reconstruir consenso y recuperar el terreno perdido. La misma lógica se aplica a la reforma laboral, que si bien avanzó con dictamen en la Cámara alta, quedó programada para debatirse recién en febrero. En medio de ese replanteo de prioridades, Santilli insistió en que el eje de la discusión presupuestaria no debe perder de vista la disciplina fiscal, un punto que el Gobierno considera no negociable. Para él, el Senado representa una oportunidad de volver a poner sobre la mesa consensos más amplios que los que permitió la aritmética en Diputados.