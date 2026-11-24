La medida llega tras la presión pública de Scott Bessent y del senador Pete Ricketts sobre el Departamento de Comercio por su gestión del caso. Alibaba sostiene que su filial nunca desvió chips sujetos a restricciones de exportación.

EEUU suma a su lista negra: Una filial de Alibaba y otras entidades de Megaspeed fueron incluidas tras el escándalo.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista negra a una filial en Singapur de Alibaba Group Holding Ltd. y a varias entidades que, según indicó, están afiliadas a Megaspeed International , la empresa a la que puso en el foco por el escándalo que por un breve momento le quitó a Jensen Huang la dirección ejecutiva de Nvidia.

Megaspeed, aliada de Nvidia que las autoridades de EEUU investigan desde 2024 por un posible desvío de chips de IA hacia China, deberá pedir ahora un permiso al Departamento de Comercio para importar productos estadounidenses, y es probable que se lo nieguen.

"El Departamento de Comercio todavía tiene que explicar al Congreso por qué tardó tanto" , señaló el senador Pete ‌Ricketts, republicano por Nebraska, en una publicación en X.

Megaspeed acaparó la atención del gobierno de Trump hace unas dos semanas, luego de que se conociera el escándalo de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, había mantenido una relación sentimental con la exdirectiva de Megaspeed Alice Huang, de quien las autoridades estadounidenses tienen sospechas que es una espía china. China indicó que las acusaciones de espionaje "carecen de fundamento".

El Departamento de Comercio también incluyó en la Lista de Entidades a Apex Enterprise Solutions, la filial de Alibaba en Singapur. Según informó el Financial Times, Megaspeed aprovechó su relación con Alibaba para obtener la designación de socio oficial de Nvidia para servicios en la nube.

Megaspeed acaparó la atención del gobierno de Trump hace unas dos semanas, luego de que se conociera el escándalo del CEO de Nvidia.

Según una fuente de Reuters al tanto del tema, Apex adelantó unos u$s4.200 millones a Megaspeed y a otras empresas para alquilar capacidad de cómputo en el sudeste asiático, y a cambio obtuvo como garantía parte de sus activos. Asimismo, la misma fuente indicó que que este tipo de acuerdos de pago anticipado son habituales entre las empresas de centros de datos y sus clientes.

"La inclusión de Apex Enterprise Solutions en la Lista de Entidades es errónea porque Apex nunca ha desviado chips de computación avanzada sujetos a restricciones estadounidenses a la exportación", subrayó Alibaba en un comunicado. "Recurriremos a todas las vías legales para proteger nuestros derechos y nuestra reputación".

El Departamento de Comercio también incluyó en la Lista de Entidades a Apex Enterprise Solutions, la filial de Alibaba en Singapur.

La gestión del caso Megaspeed

Cabe señalar que la inclusión en la lista negra se produce tras la ‌creciente presión sobre el Departamento de Comercio por su gestión del caso de Megaspeed. El 13 de noviembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se quejó de manera pública de que el Departamento de Comercio aún no hubiera incluido a la empresa en su Lista ‌de Entidades.

"La verdadera cuestión aquí debería ser: ¿conocía Nvidia a su cliente e hizo un esfuerzo sólido para garantizar que no hubiera desvíos y que no estuviera vendiendo a lo que eran claramente empresas fantasma intermediarias?", puntualizó Bessent a CNBC.

Por su parte, Nvidia dijo que recientemente creó un comité de control de exportaciones para supervisar el cumplimiento de las normas comerciales y los riesgos para la seguridad nacional.

La medida llega tras presión pública de Scott Bessent y el senador Pete Ricketts al Departamento de Comercio. World Economic Forum

Megaspeed no contestó el pedido de comentarios. Una semana atrás, la compañía emitió un comunicado donde sostuvo que desarrolla negocios legítimos y legales, y que cumple con los controles de exportación de EE.UU. Además, indicó que Alice Huang se desvinculó formalmente en agosto de 2025. Reuters no logró ubicarla para consultarla.

En ese marco, los departamentos de Justicia y de Comercio de Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto la semana pasada en el que dijeron que aplicarían "todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier conducta delictiva que pudiera haberse producido".