El Parlamento dio luz verde a una iniciativa que busca contener el gasto público y reducir beneficios tributarios. En paralelo, el presidente brasileño autorizó una segunda ronda de reformas para mejorar las cuentas fiscales, en un contexto de presión sobre el real y preocupación por la deuda.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva avanza con nuevas medidas para ordenar las cuentas públicas de Brasil. La Cámara de Diputados aprobó un paquete de ajuste fiscal que contempla restricciones al crecimiento del gasto y recortes de exenciones tributarias, mientras que el mandatario autorizó a su equipo económico a preparar una segunda ronda de iniciativas para contener los desembolsos obligatorios del Estado.

La aprobación legislativa se produjo en medio de una creciente preocupación de los inversores por la sostenibilidad de las finanzas públicas brasileñas. Con una deuda que supera el 80% del Producto Interno Bruto (PIB), el Ejecutivo busca recuperar la confianza del mercado y garantizar el cumplimiento de sus objetivos fiscales para 2027.

El proyecto obtuvo 352 votos a favor, 128 en contra y seis abstenciones durante una sesión extraordinaria de la Cámara Baja. La iniciativa ya contaba con el respaldo del Senado y ahora deberá ser sancionada por el presidente.

Entre los principales cambios, el paquete reduce del 2,5% al 2% el límite de crecimiento anual del gasto público por encima de la inflación. También amplía las facultades del Ejecutivo para congelar partidas presupuestarias y contempla una reducción del 10% en determinados beneficios tributarios otorgados a distintos sectores de la economía.

Además, establece restricciones a los créditos concedidos a empresas y ajustes en las transferencias a estados y municipios, con el objetivo de mejorar los ingresos fiscales sin recurrir a un incremento generalizado de las alícuotas impositivas.

Según las estimaciones oficiales citadas en el proyecto, las medidas permitirían alcanzar un ahorro de hasta 56.000 millones de reales, equivalentes a unos u$s9.400 millones, en 2027.

Sin embargo, el Gobierno descartó modificar la fórmula de actualización del salario mínimo, que contempla aumentos superiores a la inflación y sirve como referencia para jubilaciones y distintos programas sociales. La decisión marca uno de los límites políticos del ajuste impulsado por Lula, pese a los reclamos de sectores del mercado financiero para introducir cambios en ese mecanismo.

Según las estimaciones oficiales citadas en el proyecto, las medidas permitirían alcanzar un ahorro de hasta 56.000 millones de reales.

Lula prepara una segunda ronda de medidas fiscales

Tras la aprobación del primer paquete, Lula autorizó a su equipo económico a presentar al Congreso nuevas propuestas destinadas a limitar el crecimiento de los gastos obligatorios, según informaron CNN Brasil y el diario O Globo, citados por Reuters.

La iniciativa apunta a profundizar los esfuerzos para mejorar el resultado fiscal, aunque todavía no se difundieron los detalles de las nuevas medidas ni el alcance de los recortes previstos.

El avance de una segunda etapa refleja la intención del Ejecutivo de reforzar las señales de disciplina presupuestaria frente a las dudas de los inversores sobre la evolución del endeudamiento brasileño.

El debate fiscal se desarrolla en un escenario de volatilidad cambiaria. El lunes, el real brasileño llegó a cotizar cerca de las seis unidades por dólar, su nivel más bajo desde abril de 2025, antes de recuperarse y cerrar alrededor de 5,97 unidades por dólar. La depreciación de la moneda refleja, entre otros factores, la incertidumbre de los operadores sobre la capacidad del Gobierno para estabilizar la deuda pública y sostener sus compromisos fiscales.

En el plano político, la aprobación del paquete generó cuestionamientos de la oposición, que advirtió sobre las consecuencias de las restricciones presupuestarias para las empresas y los gobiernos regionales.

El Partido Liberal, vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, se pronunció en contra de la iniciativa. Pese a esas resistencias, el oficialismo consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto.