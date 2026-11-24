El financiamiento permitirá ampliar la jornada escolar, capacitar docentes y fortalecer la alimentación de alumnos de primaria. El programa priorizará a establecimientos en situación de vulnerabilidad.

Se aprobó una nueva línea de préstamo para chicos con vulnerabilidad social.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de u$s400 millones para la Argentina destinado a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de matemática en escuelas primarias de gestión estatal. La iniciativa contempla la ampliación de la jornada escolar, la capacitación de docentes y el fortalecimiento de los servicios de alimentación, con especial atención en los establecimientos de mayor vulnerabilidad socioeducativa.

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El anuncio fue realizado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , a través de sus redes sociales. El financiamiento se enmarca en el Plan Nacional de Matemática, una estrategia impulsada por el Gobierno nacional en coordinación con las 24 jurisdicciones del país.

El programa busca mejorar los resultados educativos mediante la incorporación de una hora diaria adicional de clase con foco en matemática , acompañada por instancias de formación docente y asistencia pedagógica.

Según las proyecciones del organismo multilateral, una vez completada su implementación, la iniciativa alcanzará a aproximadamente 255.000 alumnos distribuidos en 34.000 secciones de unas 6.700 escuelas primarias estatales . Esto representa cerca del 38% de los establecimientos públicos de ese nivel educativo en el país.

El programa contempla una intervención diferenciada según las necesidades de cada establecimiento. De las escuelas incluidas, 2.079 serán consideradas prioritarias a partir de indicadores de vulnerabilidad socioeducativa y condiciones operativas.

En esos establecimientos se prevé ampliar progresivamente el servicio de almuerzo escolar, con el objetivo de alcanzar a unos 154.500 estudiantes. La medida apunta a mejorar las condiciones de permanencia y aprendizaje durante la extensión de la jornada.

En paralelo, el proyecto promoverá la formación de entre 4.100 y 5.100 docentes por año, mediante capacitaciones y acompañamiento pedagógico enfocados en mejorar las estrategias de enseñanza de matemática dentro de las aulas.

La iniciativa también contempla asistencia técnica, desarrollo de materiales educativos y herramientas de seguimiento para evaluar la implementación de las medidas.

Las condiciones del préstamo de u$s400 millones del BID

El financiamiento aprobado por el BID tendrá un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de cinco años y medio y un horizonte de desembolsos de cuatro años.

La operación se realizará mediante la modalidad de préstamo basado en resultados, por lo que la liberación de los fondos estará vinculada al cumplimiento de objetivos previamente establecidos y verificables.

Entre los indicadores previstos se encuentran la ampliación efectiva de las horas de enseñanza de matemática, la asistencia regular de los estudiantes, la implementación del servicio de alimentación en las escuelas priorizadas y la acreditación de las instancias de capacitación docente.

Este esquema busca vincular el financiamiento con avances concretos en la ejecución del programa educativo.

El Plan Nacional de Matemática y los objetivos del Gobierno

La nueva operación constituye la segunda etapa de una línea de financiamiento del BID destinada a fortalecer la alfabetización integral en la Argentina. Mientras que el primer préstamo estuvo orientado a mejorar las competencias de lectura y escritura durante los primeros años de la educación primaria, esta nueva intervención apunta a reforzar los conocimientos matemáticos, especialmente en el segundo ciclo.

El programa forma parte del Compromiso Federal por la Matemática, una iniciativa que articula las políticas de la Secretaría de Educación de la Nación con las autoridades educativas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de la extensión del tiempo de enseñanza, el fortalecimiento de la formación docente y la incorporación de herramientas de evaluación, el Gobierno busca mejorar los aprendizajes y reducir las brechas educativas entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos.