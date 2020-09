Presupuesto: Guzmán ya se lo llevó a Alberto y ahora lo analiza con FMI

Ningún funcionario con despacho en el Palacio de Hacienda quiso revelar si el Gobierno le adelantará los supuestos macroeconómicos al Fondo Monetario, aunque una persona admitió que “podría suceder”. Lo que sí remarcan es que las decisiones de política económica le pertenecen al Estado argentino. “Somos un país soberano”, repiten desde la administración nacional. Esta advertencia hizo muchas veces el ministro Martín Guzmán, que remarcó en varias oportunidades que el diseño del nuevo acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario será atributo del país y que buscará terminar de cerrar en diálogo con el organismo.

Por ahora, el único número que se conoce del Presupuesto 2021 es el resultado fiscal primario del año próximo. Según reveló Guzmán cuando anunció el resultado del canje internacional, las cuentas públicas registrarán un déficit de 4,5 puntos del producto en 2021. El resto de variables se conocerán el martes, cuando el Ejecutivo finalmente mande al Congreso el proyecto final vía Jefatura de Gabinete, según pudo saber Ámbito.

La fecha de la misión oficial del staff del Fondo aún permanece sin definiciones. La pandemia obligó a reformular todos los planes. Incluso Sergio Chodos, representante del Cono Sur ante el FMI y que tiene su oficina en Washington, permanece en la Argentina ante la incertidumbre del cronograma. Lo que sí dan por hecho es que la misión se concretará “ASAP” (As Soon As Possible, en inglés), un acrónimo en inglés que, traducido al español, significa “tan pronto como sea posible”.

El Presupuesto 2021 será el primer documento con la oficialización de la visión macroeconómica de la administración de Alberto Fernández. Una vez despejado el panorama financiero a raíz de la reestructuración de la deuda en moneda extranjera bajo legislación internacional y nacional, el ministro de Economía deberá enfocar su atención en calibrar la macro para alcanzar el crecimiento de la economía, uno de los objetivos centrales de la iniciativa.