Economistas destacaron signos de mejora en la economía durante agosto

"Se está abriendo de a poco la economía", destacó el exviceministro de Economía, mientras evaluó que el país está "teniendo una nueva relación con el Covid-19". "Va a mejorar la economía a medida en que la pandemia disminuya", pronosticó y estimó que la economía caerá este año un 12%.

Ferreres sostuvo que durante agosto "aparece un poco más de actividad", aunque aclaró que, "como en el interior se está dando una mayor infección del coronavirus, eso puede compensar" los índices.

Sin embargo, apuntó: "Todo lo veo muy incierto. En su momento, el presidente Alberto Fernández dijo que iba a tomar las 60 medidas más importantes del país, que iba a dar todo un anuncio con eso, que era como un plan económico y social, pero después no pasó nada".

En tanto, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, remarcó que "el gran problema es que hay una reactivación en materia de producción más rápida que lo que tiene que ver con el consumo" y aclaró que "hay una parte del consumo que no se puede hacer", como sucede con el sector de turismo.

En ese escenario, el economista resaltó la importancia de que se dé un "incremento en el ingreso nominal" para dar impulso al consumo interno.

En este sentido, insistió en que "el retraso del consumo genera que no se pueda reactivar tan rápido" la economía. "Hasta que no se reactive el resto de las actividades, hay una parte del consumo que no va a poder llegar a la etapa pre-pandemia", subrayó.

Puntualizó también que la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los "grandes desafíos" a afrontar por el Gobierno.