Efecto brecha: alertan industriales por demoras y faltas en insumos

La cotización de los dólares paralelos no ha tenido hasta ahora un correlato en el avance de la inflación. Sin embargo la brecha cambiaria, que se viene achicando en las últimas tres ruedas, sigue generando incertidumbre dentro de las cadenas de producción. Uno de los impactos más concretos es la demora en la entrega de insumos, que en algunos casos llegan a identificarse como faltantes. Esto sucede principalmente porque algunos importadores no quieren deshacerse de la mercadería especulando con una futura devaluación. Se ocasiona también por la merma en la producción que generan los protocolos sanitarios implementados. Hasta el momento no se registran demoras en los permisos para importar.