Más bancos provinciales se despegan de Javier Milei y avanzan con medidas de alivio para morosos

Los gobernadores lanzan iniciativas propias para alivianar la carga sobre los endeudados mediante la banca pública. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, algunos de los distritos que ya aplicaron políticas.

Las provincias salieron en las últimas semanas a despegarse de la narrativa libertaria sobre el "acuerdo entre privados" y anunciaron diversas medidas de alivio para deudores , en medio de una epidemia de morosidad que golpea a las familias.

Córdoba, Buenos Aires , Neuquén , CABA , Santa Fe , La Rioja y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur son algunos de los distritos que avanzaron con iniciativas en ese sentido, comenzando por los bancos provinciales y abriendo el juego a instituciones privadas y billeteras virtuales.

El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura el proyecto de "Alivio Córdobés", que tiene como correlato la iniciativa "Córdoba Impulsa". De aprobarse, regirá entre el 1 de septiembre y el 31 de enero del 2027.

Entre sus principales puntos, "Alivio Cordobés" buscará bajar las tasas para poder pagar. La iniciativa comenzará con el Banco de Córdoba e invitará a la banca privada a adherir, creando un esquema de refinanciación con "tasas razonables", muy por debajo de las actuales del mercado.

Además, propone unificar y ordenar los pasivos, permitiendo que las familias unifiquen sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de hasta entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera.

Por último, intentará "aliviar la vida doméstica para mover la economía: cada peso que una familia cordobesa se ahorra de intereses, es un peso que vuelve de inmediato al almacén de barrio, a la carnicería, o al comercio local".

Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y su ministro de Ciencia, Producción e Innovación, Augusto Costa, anunciaron medidas para "proteger a los usuarios" de billeteras virtuales ante diversas denuncias presentadas a Defensa al Consumidor.

A la par, el Banco Provincia (BAPRO) lanzó una propuesta de refinanciación de deudas comerciales para empresas, con tasas preferenciales para las PyMEs.

La medida ofrece un plazo de hasta 36 cuotas y un interés elaborado a partir de la tasa Tamar más un spread que va de 6 a 9 puntos porcentuales para los casos de mora temprana, y de 1 a 4 puntos porcentuales para las refinanciaciones en mora tardía (mayores a 90 días).

También contempla una bonificación de hasta tres puntos porcentuales sobre la tasa aplicable a las refinanciaciones comerciales para pymes, llevando la tasa nominal anual (TNA) al 25,7% para operaciones de hasta 36 meses de plazo. Según el análisis comparativo, la tasa resulta inferior a las actualmente ofrecidas por otras entidades financieras para operaciones similares, que se ubican en torno al 28,2% y 28,3%.

Axel Kicillof y Augusto Costa.

En julio, el BAPRO ya había presentado "Ponete al día", un plan integral de refinanciación de deudas destinado a las familias mediante una importante reducción de tasas de interés, ampliación de plazos y condiciones más accesibles. El eje central es una baja de tasas y la posibilidad de extender la refinanciación hasta 72 meses (seis años), con opciones segmentadas según el perfil del cliente y su situación crediticia.

A comienzos de mes, la institución indicó que superó las 100.000 operaciones de refinanciación de deudas durante 2026 a través de su programa integral de regularización financiera. Se trata de una acción destinada a acompañar a familias y empresas con dificultades para cumplir sus compromisos crediticios. Del total de deudas refinanciadas, 96% corresponde a personas y 4% a empresas.

Santa Fe

Por su parte, el Gobierno de Santa Fe implementó el Plan de Protección de Ingresos, que hasta el momento ya cuenta con casi 20 mil inscriptos.

La iniciativa apunta a aliviar la carga financiera mediante la reestructuración de deudas y, en el caso de los empleados estatales, garantizar que las deducciones no superen el 25 % de los ingresos.

Al respecto, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, detalló que el sistema garantiza que, mientras se otorga el nuevo financiamiento, "exista un libre deuda emitido por los acreedores originales. De esa manera se asegura que el financiamiento cumpla su función y brinda tranquilidad al trabajador, que queda liberado de las obligaciones previas”, indicó.

Tierra del Fuego

Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, en tanto, anunció una serie de beneficios para los habitantes de la provincia. Mediante la Tarjeta Fueguina se ofrece una reducción del 20% en las tasas de financiación, adelantos en efectivo, cuotificación de saldos y tasa punitoria.

Paralelamente, se plantea una reducción del 10% en las tasas, tanto para quienes cobran haberes en el Banco de Tierra del Fuego como para quienes no. Por otra parte, hay 10 cuotas sin interés y 10% de reintegro para salud y artículos de primera necesidad en farmacias y tres cuotas sin interés en comercios de cercanía adheridos.

Muchas familias fueguinas hoy se endeudan para comprar alimentos, medicamentos, pagar el alquiler o simplemente llegar a fin de mes. Esa es una realidad que vemos y de la que nos hacemos cargo.



Por eso, junto al Banco de Tierra del Fuego, presentamos nuevas medidas para aliviar… pic.twitter.com/3aIZrdA1ff — Gustavo Melella (@gustavomelella) August 27, 2026

A la vez, el plan fueguino incluye el ítem Reordenamiento financiero, dedicado a clientes con atrasos de hasta 60 días, tasas desde 39% TNA, hasta 72 meses de plazo y seis meses de gracia. En tanto, para clientes con más de 60 días de mora, se ofrecen préstamos de hasta 10 años, seis meses de gracia y tasas de 45,92% TNA para quienes cobran haberes en el BTF y 50,12% para quienes no.

La Rioja

El Banco Rioja, en tanto, anunció una batería de medidas de alivio para personas endeudadas. La primera de ellas establece una reducción de 20 puntos en las tasas de interés de los préstamos personales.

La baja alcanzará tanto a nuevos créditos como a refinanciaciones de clientes que se encuentren al día y permitirá equiparar las condiciones ofrecidas por la entidad provincial con las tasas vigentes en Banco Nación.

En un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas.

Por eso, a la… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) August 31, 2026

La segunda herramienta estará destinada a quienes registren deudas con una mora de 90 días o más. Para estas personas se ofrecerán condiciones especiales de regularización, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, reducir el peso de la deuda y brindarles una posibilidad concreta de recuperar su capacidad de pago.

Por último, permitirá reestructurar los saldos adeudados de las tarjetas Mastercard emitidas por Banco Rioja. Las personas alcanzadas podrán refinanciar sus deudas en planes de hasta 36 meses, con una tasa fija que les otorgará previsibilidad y evitará que los compromisos continúen creciendo por la acumulación de intereses.

Neuquén

El Banco Provincia del Neuquén se sumó al programa de alivio financiero lanzado por la provincia con una nueva línea de reestructuración de deudas destinada a personas que necesiten regularizar su situación crediticia y ordenar sus finanzas.

La misma permitirá cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que cada cliente mantenga con el BPN, incluyendo capital, intereses, comisiones y gastos adeudados, con montos de hasta $50 millones y plazos que podrán extenderse hasta 60 meses para operaciones en pesos y hasta 36 meses para operaciones en UVA.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Podrán acceder al plan las personas humanas con domicilio real en Neuquén que registren una categoría objetiva distinta de 1 (Normal) en BPN, de acuerdo con las normas de clasificación de deudores del BCRA.

Las operaciones podrán otorgarse tanto en pesos como en UVA, con una tasa fija del 35% TNA para préstamos en pesos o UVA + 5% para las operaciones denominadas en esa modalidad. Además, la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos netos mensuales del beneficiario al momento de adherir al plan.