Un fin de año que cierra con un protagonista estelar: la plata

¿Qué hay detrás de la euforia por el noble metal después de un rally de más de 160% en 2025?

Periodista: ¿Quién podía presagiar este final? Y hemos tenido de todo para elegir. El año arrancó con el desembarco 2.0 de Trump en la Casa Blanca . Albergó un festival fallido de aranceles, el Día de la Liberación , que provocó zozobra, pero se pudo reencausar. Desplegó la extraordinaria bonanza de la inteligencia artificial. Asistimos a la guerra y la paz en Medio Oriente (con un bombardeo estratégico al corazón del plan nuclear de Irán y el estrecho de Ormuz siempre abierto).

Gordon Gekko : Mal que le pese a John Bolton, una maniobra geopolítica muy sagaz del presidente Trump.

P. : Seguro. La FED bajó tres veces las tasas de interés, aunque la economía está creciendo con bríos. Pero lo hizo porque el desempleo en EEUU también sube deprisa. Trump amenaza despedir a Powell (y nadie se rasga las vestiduras).

G. G. : Es que, a instancias del secretario del Tesoro Bessent , los bond vigilantes se tomaron un año sabático.

P .: Wall Street está de fiesta, pero, por culpa de la depreciación del dólar, quedó a la zaga del grueso de las plazas internacionales. Y volvió el rally de Papá Noel, después de dos años de ausencia. Sin embargo, Papá Noel no está obsesionado con las novedades de moda, ni con la alta tecnología - Nvidia o las siete (acciones) magníficas - sino con el auge del movimiento “heavy metal”.

Gordon Gekko: Una reliquia bárbara, al decir de Keynes. Pero es así. En tiempos de la IA y las enormes inversiones en data centers de los hiperescaladores, la plata es la estrella rutilante del fin de año.

P.: Y por derecho propio. No es un efecto residual, esta vez, de la fiebre del oro.

G.G.: Correcto. El más modesto de los metales preciosos lidera los avances. Esta semana la Bolsa se enfrió, la furia por los metales no da respiro y continúa vibrante.

P.: Con precios que ya no son modestos. Una onza de plata cotiza en torno a los u$s75. El barril de crudo WTI, 58. Lo dejó atrás como poste. Al comenzar 2025, la onza orillaba los 30. ¿Qué decir después de una suba que supera 160%?

G.G.: Que esto es lo más parecido a la exuberancia que hemos visto en mucho tiempo, centrada en un objeto cuyas características esenciales son inmutables. Es la misma onza de plata de siempre. No es Nvidia que sorprende a la competencia con una nueva generación de productos en la frontera del despliegue técnico.

P.: Pero la plata se beneficia de esa misma dinámica. Sus usos se multiplican – desde los paneles solares hasta los data centers y en múltiples campos de la electrónica – y la demanda crece gracias a la aceleración del avance tecnológico.

G.G.: No hay dudas. La plata, además, a diferencia del oro, es muy cíclica. Si la visión sobre la marcha de la economía general mejora, la tracción es inmediata. Aun así, los últimos u$s25 de suba rebosan de dopamina.

P.: Es el aumento operado de octubre-noviembre a estos días…

G.G.: Los metales preciosos corrigieron en octubre y noviembre, la plata incluida (a pesar de toda la variedad de usos que posee). El presidente de la FED de Nueva York, John Williams, los rescató el 21 de noviembre anticipando la baja de tasas de diciembre. No lo olvide. Porque así como ahora el cielo es el límite, antes le costó hacer pie. Nobleza obliga, la plata dio muestras de fortaleza clavando un récord por encima de los u$s50 durante el período de corrección.

P.: Las minutas de la última reunión de la FED, que acaban de ser publicadas, dan cuenta de lo peleada que fue la decisión.

G.G.: Lo dijimos en su momento. Jay Powell hizo maravillas para que el recorte fuera posible sin que la credibilidad de la FED quedase dañada. Ni tampoco la convivencia en su seno.

P.: Si la FED resuelve cruzarse de brazos el año que viene, o demorar una nueva baja de tasas, ¿cuánto empuje puede conservar el rally de los metales?

G.G.: Buena pregunta. La respuesta es lo que estamos viendo. Bastante, si los mercados conservan la expectativa de dos recortes a lo largo del año. Digamos, uno por semestre. La FED, en su mapa de puntos, está más inclinada a una única poda.

P.: Entre las razones de la suba se citan las dudas sobre la voluntad de los bancos centrales de regresar la inflación a sus metas estrictas. ¿Es así?

G.G.: Cuánto mayores las dudas, más alto el precio que querrá pagar. No obstante, si uno mira las expectativas de inflación a cinco años que el mercado espera que rijan en cinco años, una medida que se extrae de la cotización de los bonos del Tesoro, lo que se ve es que promedió 2,20% durante todo 2025. En abril, orilló 2%. En agosto, 2,40%. Hoy se ubica en 2,20%. ¿Y cuánto trepó la plata? ¿160% en el año? La verdadera razón, entonces, debe ser otra.

P.: ¿Cree que estamos delante de una burbuja?

G.G.: De una gran efervescencia, ¿qué duda cabe? El domingo, en el mercado overnight, la onza llegó a u$s83,75, un nuevo máximo. En una hora se desplomó 10%. Sin motivo aparente.

P.: Un recordatorio de que es un mercado pequeño, que supo ser manipulable.

G.G.: En los años ochenta, lo arrinconaron los hermanos Hunt en una maniobra que terminó con un derrumbe estrepitoso. Es un mercado chico como para albergar ambiciones muy grandes de mucha gente a la vez. Los precios, así, pueden subir muy rápido. El tema, siempre, es poder salir y no perecer en una estampida si cambia la perspectiva.

P.: Pasó casi medio siglo de esa experiencia. ¿Cree que las condiciones del mercado mejoraron, y son menos proclives a una manipulación?

G.G.: Habrá escuchado los rumores de que había un banco internacional de primera línea en dificultades para cubrir un llamado de reponer garantías. Fue parte de la puesta de escena que vimos el domingo y lunes. La versión se montó sobre la utilización de la ventanilla de pases de la FED que, efectivamente, proveyó u$s17 mil millones de liquidez el viernes. El rumor consignaba otros u$s34 mil millones overnight, lo que hacía un total de 50 mil millones. La verdad es que no hubo ningún colapso bancario. Tampoco insolvencias significativas conocidas. El uso de pases sumó u$s26 mil millones, lo cual no es inusual para fin de año (y fue menos que a fines de octubre). Es cierto que la cobertura de cortos tiene que ser un dolor de cabeza, que Chicago elevó los márgenes de garantías (lógico dado el salto de la volatilidad), y que los chinos están pagando primas en Shanghai ya que Beijing frenará las exportaciones del metal. Si hay unos nuevos hermanos Hunt especulando al límite, lo más probable es que sean orientales.

P.: ¿Y esta efervescencia podrá durar?

G.G.: ¿Por qué no? El antídoto es una suba de tasas fuera de agenda. Ya vimos que la suba en Japón resultó inocua. La FED sería letal, pero no tiene motivos para llevarla adelante.