Marco Lavagna renunció al INDEC: qué dice la carta sobre su salida del organismo

El economista comunicó su salida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos luego de seis años. En la misiva, destacó las mejoras implementadas durante su gestión y agradeció a los trabajadores por el compromiso y apoyo.

Marco Lavagna anunció este lunes su renuncia como titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) luego de seis años al frente del organismo, al cual arribó a principios de la gestión del gobierno del Frente de Todos, en 2016. En una carta, defendió los cambios impulsados durante su gestión y agradeció a los trabajadores, aunque evitó referirse a los motivos de su salida.

"Quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del INDEC . Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional", destacó al comenzar la misiva a la que tuvo acceso Ámbito y que fue enviada a los empleados del organismo.

El economista del Frente Renovador, que llegó al organismo de la mano de Sergio Massa, integrante del tridente de conducción nacional del FdT que gobernó el país entre 2019 y 2023, afirmó que su salida "no es una decisión sencilla" , pero consideró que, luego de las reformas implementadas, "es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa".

En ese sentido, señaló que la realidad económica y social "cambia permanentemente" y que el sistema estadístico "necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose", e n lo que podría leerse como un tiro por elevación a los sectores del gobierno que en el último tiempo frenaron la puesta en marcha de la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (ICP).

Respecto a lo que viene por delante, remarcó que pese a su renuncia "quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso" , que, según dijo, "podrán completarse y ser implementados próximamente".

La carta divulgada este lunes destaca el rol de los empleados y empleadas del organismo, a quienes les agradeció "sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días". Para Lavagna, la planta de personal del organismo constituye su "principal activo" y "la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes".

Por último, les transmitió sus mejores deseos al equipo de profesionales que se desempeña en el INDEC para el futuro y dijo confiar en que el ente estadístico "va a seguir creciendo y consolidándose" y llamó a que "próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto". "Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que este a mi alcance para defenderlo", cerró.

Qué hay detrás de la salida de Marco Lavagna en el INDEC

En la carta, el economista evitó profundizar sobre los motivos que aceleraron su salida del organismo. Sin embargo, según informaron fuentes oficiales a Ámbito. el punto de inflexión en la gestión de Lavagna se generó en medio de una nueva disputa con sectores del gobierno por el debut de la medición del índice de precios al consumidor (IPC) en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

El nuevo cálculo debía ponerse en marcha el próximo martes 10 de febrero, cuando se conocerá la inflación mensual de enero 2026. Pero en el último tiempo crecieron versiones que indicarían que el Ministerio de Economía, que conduce Luis "Toto" Caputo, evalúa no dar el visto bueno para la publicación del nuevo IPC.

La demora en su implementación se suma a la discusión interna de Lavagna con la Secretaría de Turismo y Deportes que conduce Daniel Scioli por la finalización de un convenio clave para las estadísticas que llevaba más de dos décadas. Ambas disputas internas por la reforma estadística aceleraron la salida del economista.

Con su renuncia consumada, se espera que el nuevo titular del Instituto Estadístico sea una persona del riñón de Luis Caputo, que ahora quedó con la plenipotencia del organismo tras el paso al costado de Lavagna.

carta de marco lavagna indec

La carta completa de Marco Lavagna

Queridas y queridos compañeros del INDEC:

Quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del INDEC. Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional.

Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente.

En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa.

Quiero agradecerles sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días. Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes.

Les deseo lo mejor en lo que viene y confío en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto.

Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo.

Marco Lavagna

Director