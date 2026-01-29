¡Confirmado! ANSES pagará más de $440.000: conocé quiénes cobran este nuevo monto en febrero

El organismo aplicó un aumento automático y definió los nuevos valores, límites y fechas para las distintas ayudas que se pagan el próximo mes.

El segundo mes del año llega con novedades importantes para millones de familias que reciben ayudas estatales. La ANSES oficializó una actualización en varias prestaciones, que se basa en el porcentaje de inflación informado por el INDEC e impacta directamente en los montos a cobrar durante este mes.

El ajuste se aplica a través de un esquema mensual y alcanza tanto a asignaciones universales como a pagos únicos y beneficios familiares. Con esta actualización, algunas prestaciones superan los $440.000 y modifican también los requisitos para acceder al cobro.

La actualización de febrero es del 2,85% y se extiende a todas las prestaciones de ANSES . Además de las jubilaciones, entre los beneficios alcanzados se encuentran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las asignaciones por hijo y prenatal, los montos por hijo con discapacidad y los pagos extraordinarios por nacimiento, adopción y matrimonio.

Con los nuevos valores, la AUH queda en $129.082,71 , mientras que la asignación por embarazo pasa a $121.818,42 . Es importante recordar que en el caso de la AUH, ANSES deposita el 80% de forma mensual y el resto se acredita con la presentación de la libreta.

Uno de los montos más altos del mes lo tiene la asignación por adopción , que en febrero llega a $449.888 .

El nuevo tope de ingresos: ¿Quiénes quedan afuera del cobro este mes?

Además de los montos, la resolución vigente actualizó los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares. El tope individual quedó fijado en $2.646.379.

Esto implica que si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese ingreso, todo el grupo pierde el derecho a cobrar, incluso si la suma total no excede el máximo permitido. Este criterio se aplica a los trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados.

En el caso de las asignaciones por hijo y prenatal, los valores dependen del ingreso del grupo familiar y de la zona de residencia, con montos más altos en regiones diferenciales.

AUH y SUAF: cuánto dinero llegará a tu cuenta a partir de la próxima semana

Para quienes cobran la AUH, el monto de febrero queda en $129.082,71 por hijo, mientras que el sistema SUAF paga $64.554 para los grupos con menores ingresos, con montos más altos en determinadas provincias.

También se actualizó la Ayuda Escolar Anual, que quedó en $42.039 a nivel general y supera los $83.000 en zonas especiales. Este beneficio se deposita en marzo. El objetivo del ajuste es acompañar la suba de precios y sostener el poder adquisitivo de los ingresos durante febrero.