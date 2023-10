Qué inversiones hacer a pocos días de las elecciones

En medio de la incertidumbre que suele rodear a las elecciones , es fundamental recordar que las decisiones de inversión requieren tanto un enfoque analítico como una pizca de intuición. A medida que evaluamos las opciones en el mercado financiero , es crucial no solo basarnos en números y estadísticas, sino también en nuestra habilidad para adaptarnos a un escenario en constante cambio . Las elecciones pueden traer consigo turbulencias, pero también presentan oportunidades. Este es el momento de explorar, aprender y repensar nuestras estrategias financieras y EDUCARNOS.

image.png

image.png

image.png

Teniendo en cuenta esta información y las perspectivas a futuro, así como los diferentes plazos de inversión y perfiles de inversores, consideremos las siguientes opciones:

Inversiones a Corto Plazo:

Si contamos con ahorros que no necesitaremos durante los próximos 2 meses, ¿qué opciones tenemos para sacar provecho de esos pesos? Evaluemos varias alternativas, desglosando sus tasas de interés y el riesgo asociado.

Plazo Fijo: La primera opción que suele venir a la mente cuando disponemos de pesos ociosos es el plazo fijo, por varias razones. En primer lugar, es ampliamente conocido; en segundo lugar, es una inversión que puede gestionarse a través de bancos, instituciones con las que todos tenemos cuentas; por último, proporciona una sensación de seguridad al saber cuánto generará en intereses. Recientemente, debido al aumento del dólar y al informe de inflación de septiembre (que alcanzó un 12.7%), el Banco Central de la República Argentina decidió incrementar la tasa de interés de los plazos fijos en un 15%, elevándola de un 118% a un 133% de Tasa Nominal Anual. Esto significa que si invertimos 100,000 pesos en esta opción, obtendremos aproximadamente 11,100 pesos adicionales en un plazo de 30 días. Desde mi punto de vista, el plazo fijo es una inversión atractiva cuando se utiliza para pagar un préstamo o para acumular intereses mientras se guarda dinero destinado al pago de tarjetas de crédito después del cierre. Esto genera intereses adicionales y capital que no estaba disponible previamente.

Fondos Comunes de Inversión: Un fondo de inversión es un vehículo de inversión colectiva en el cual un grupo de inversores aporta su dinero para invertir en una cartera diversificada de activos financieros, como acciones, bonos u otros instrumentos financieros. Estos fondos son gestionados por profesionales de inversiones, como gestores de fondos o sociedades de inversión, que toman decisiones sobre cómo invertir y administrar los activos del fondo. Existen varios tipos de fondos que persiguen diferentes objetivos. Actualmente, muchos de ellos están experimentando una alta volatilidad en los precios y la suspensión de suscripciones debido a la incertidumbre en la colocación de nuevos ingresos. También hay fondos que ajustan por inflación (CER) y otros vinculados al dólar oficial (Dólar linked).

A continuación, se muestra una tabla con varias opciones de estos fondos y sus rendimientos:

image.png

La diferencia clave entre el plazo fijo y los Fondos de Inversión radica en que estos últimos no garantizan una tasa de interés fija, ya que persiguen un objetivo específico. Además, es importante destacar que no se pueden rescatar de manera inmediata o en 24 horas, por lo que es aconsejable considerar un horizonte de inversión de 3 a 6 meses o más. A diferencia de los plazos fijos, los Fondos de Inversión no capitalizan intereses automáticamente.