La SIDE busca nuevos espías: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

El Gobierno anunció la apertura de un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. La inscripción estará disponible hasta el 30 de noviembre y los aspirantes deberán superar evaluaciones de conocimientos, físicas y psicológicas.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció la apertura de un concurso público para incorporar nuevos agentes al sistema de inteligencia argentino , una convocatoria que permitirá a ciudadanos con estudios secundarios completos postularse para ingresar a la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) . La iniciativa forma parte de una reforma de la carrera profesional del organismo y contempla un proceso de selección basado en exámenes, entrevistas y formación especializada.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 941/2026 , publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra . La normativa aprobó el reglamento de ingreso y autorizó el Concurso Público de Ingreso 2027 , cuyas inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026 .

El nuevo procedimiento se enmarca en el estatuto del personal de inteligencia aprobado mediante el Decreto 1021/26 , que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027 . Según la regulación, aprobar el Curso Básico de Ingreso (CBI) será una condición necesaria para incorporarse a la carrera profesional.

La convocatoria estará abierta a ciudadanos argentinos nativos, naturalizados o por opción , siempre que cumplan las condiciones establecidas por el estatuto del organismo y no se encuentren alcanzados por las incompatibilidades previstas en la normativa.

Entre los requisitos generales anunciados por el Gobierno se encuentra contar con el secundario completo , aunque determinados perfiles podrán exigir títulos o acreditaciones adicionales.

El Gobierno abrío una convocatoria para nuevos espías. Déborah de Urieta

Los interesados podrán registrarse hasta el 30 de noviembre mediante el formulario disponible en el sitio oficial de la SIDE. Los postulantes también deberán presentar la documentación solicitada por la Escuela Nacional de Inteligencia y acreditar la formación requerida para el puesto al que aspiren.

Una vez finalizada la inscripción, el secretario de Inteligencia determinará la cantidad de vacantes y los perfiles profesionales necesarios para el organismo. A partir de esa definición, se realizará una primera selección entre los candidatos admitidos.

Cuáles son las etapas del concurso para convertirse en agente de inteligencia

El procedimiento contempla distintas instancias de evaluación de carácter eliminatorio, destinadas a determinar las capacidades y aptitudes de quienes busquen incorporarse a la SIDE. El proceso incluirá cuatro etapas principales:

Examen de conocimientos generales: los postulantes preseleccionados deberán rendir una prueba escrita para demostrar sus conocimientos generales.

Evaluaciones físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia: se analizarán las condiciones personales de los candidatos. Los resultados serán reservados y se calificarán como “apto” o “no apto”.

Examen de idoneidad: los aspirantes deberán demostrar competencias técnicas relacionadas con el perfil al que se postularon. La prueba será elaborada y corregida por docentes de reconocida trayectoria académica.

Entrevista personal: un tribunal integrado por tres funcionarios de la SIDE evaluará la motivación, la capacidad de análisis, el criterio propio, el trabajo en equipo y la conducta ética.

Las evaluaciones escritas se corregirán de manera anónima, mediante códigos personales que impedirán identificar a los postulantes durante la calificación. Las pruebas tendrán una escala de 1 a 10 puntos y será obligatorio obtener al menos 7 puntos en cada una. Quienes no alcancen esa calificación o reciban un resultado de “no apto” quedarán excluidos automáticamente.

Los participantes podrán solicitar una revisión de sus notas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación. Al finalizar las evaluaciones, la Escuela elaborará un orden de mérito. En caso de igualdad de puntajes, se priorizará primero el resultado de la entrevista, luego el examen de idoneidad y finalmente la evaluación de conocimientos generales.

Sin embargo, aprobar todas las instancias no garantizará el ingreso, ya que solamente accederán a la formación quienes ocupen los primeros lugares hasta completar las vacantes disponibles.

Cómo será la formación y cuánto cobrarán los aspirantes

Los candidatos seleccionados deberán realizar el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia, una instancia de formación obligatoria para acceder a la carrera profesional.

Durante ese período, los estudiantes tendrán dedicación exclusiva y recibirán un Estipendio Estudiantil mensual, cuyo monto no fue especificado en la información difundida.

La asignación tendrá carácter no remunerativo, por lo que no implicará la existencia de una relación laboral con la SIDE ni generará derechos previsionales. El reglamento establece que los ingresantes deberán cumplir con las actividades académicas y las normas de seguridad y contrainteligencia del organismo.

La asistencia será obligatoria y acumular más de cinco inasistencias injustificadas provocará la separación del curso. También se contemplan sanciones por incumplimientos disciplinarios, que podrán incluir apercibimientos, suspensiones de hasta cinco días o la exclusión definitiva. Los casos de plagio serán castigados directamente con la separación.

Además, los estudiantes deberán firmar un compromiso de confidencialidad, cuya vulneración podrá recibir sanciones de acuerdo con la ley de Inteligencia Nacional.

Solamente de manera excepcional podrán ser autorizados a desarrollar actividades docentes o académicas universitarias durante su formación. Quienes aprueben el curso podrán incorporarse como personal de planta condicional, de acuerdo con las vacantes disponibles.

En cambio, quienes no superen la formación podrán volver a presentarse en futuras convocatorias. No obstante, desaprobar el curso por segunda vez impedirá una nueva postulación.

Ravier anunció la medida en conferencia de prensa. Archivo

El Gobierno defendió la convocatoria y destacó la importancia estratégica de la Argentina

Durante el anuncio, el Gobierno vinculó la apertura del concurso con la necesidad de fortalecer las capacidades del sistema de inteligencia frente a los desafíos internacionales.

"Nuestra posición en el Atlántico Sur y nuestra proyección hacia la Antártida nos dan un valor estratégico. Tenemos lo que el mundo necesita y debemos contar con las capacidades necesarias para protegerlo", sostuvo el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El funcionario también destacó la importancia de contar con recursos humanos preparados para afrontar los cambios geopolíticos de los próximos años. "La próxima década va a definir qué lugar ocupa Argentina en este siglo. Las naciones capaces de defenderse van a escribir su propio destino y las que no lo hagan van a dejar que otros la escriban por ellos", afirmó.

En ese contexto, anunció la apertura de la convocatoria y detalló las condiciones generales para participar: "Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. A partir de hoy hasta el 30 de noviembre todos los ciudadanos argentinos que tengan secundario completo podrán inscribirse a través del formulario que ya se encuentra disponible en SIDE barra carreras".

Asimismo, describió el procedimiento de selección que deberán superar los aspirantes antes de acceder a la formación especializada: "Los candidatos que se destaquen serán seleccionados para realizar el curso básico de ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia. El desempeño durante esa formación y las vacantes disponibles determinarán quiénes finalmente se incorporarán a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación".

Finalmente, el vocero remarcó en su conferencia que la iniciativa apunta a establecer un mecanismo de incorporación basado en las capacidades de los postulantes.

"Cada etapa del camino va a ser una prueba y solo los mejores van a llegar al final. Porque la responsabilidad de proteger a los argentinos exige capacidad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la patria. Con esa convocatoria damos un paso más en la profesionalización del sistema de inteligencia nacional con una carrera de inteligencia basada en el mérito y la transparencia donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados", concluyó.

De esta manera, la SIDE pondrá en marcha un sistema de concursos públicos que, según la normativa aprobada, tendrá convocatorias anuales y buscará incorporar nuevos profesionales mediante un proceso de evaluación y capacitación.