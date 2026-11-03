Lionsgate y Sony se asocian para producir la película live-action de "Naruto" + Agregar ámbito en









Destom Daniel Cretton será el encargado de dirigir y escribir la adaptación cinematográfica del manga de Masashi Kishimoto, que ya es una exitosa franquicia mundial.

Llega una adaptación del exitoso manga.

Sony Pictures seguirá colaborando con Destin Daniel Cretton, el director de Spider-Man: Brand New Day, ya que ha adquirido los derechos de distribución internacional y cofinanciará su próxima película, la adaptación con actores reales de Naruto, en Lionsgate.

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Lionsgate ha dado luz verde oficialmente al proyecto. Cretton siempre estuvo previsto para dirigir y escribir la adaptación cinematográfica del manga de Masashi Kishimoto, que ya es una exitosa franquicia mundial. El rodaje comenzará en otoño del año que viene.

Lionsgate liderará el desarrollo y la producción de la película, además de encargarse de su distribución en Estados Unidos. Recientemente, Michael se convirtió en la película más taquillera de la historia del estudio, con más de mil millones de dólares recaudados a nivel mundial, mientras que Universal se encargará de la distribución internacional.

El éxito de Naruto a nivel mundial Creado por Masashi Kishimoto, Naruto fue una historia sobre la mayoría de edad centrada en un ninja joven y entusiasta llamado Naruto Uzumaki que quiere crecer para ser el líder de su aldea ninja pero que también tiene el espíritu de un dragón dentro de él. La historia se publicó por entregas en el popular Weekly Shonen Jump de Japón de 1999 a 2014, y sigue la mayoría de edad del personaje, sus amistades y muchas batallas ninja con superpoderes.

En ese tiempo, se convirtió en una de las propiedades intelectuales más populares del mundo, con más de 250 millones de copias de los volúmenes recopilados vendidos en más de 60 países. También lanzó varias series animadas que se emitieron durante años en Cartoon Network, Disney XD, Adult Swim y otras redes. Se ha adaptado a la forma de un videojuego y sigue siendo un gigante del merchandising. Básicamente, Naruto ha estado ganando fanáticos incondicionales en todo el mundo durante 25 años.

Según se informa, Kishimoto está muy involucrado en la película, en la que también participan como productores Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu para Arad Productions, junto con Cretton y Jeyun Munford para Hisako. Spider-Man: Brand New Day, de Cretton y producida por Sony/Marvel, se convirtió en la película más taquillera de la historia en la taquilla estadounidense con 958,8 millones de dólares. La película es la tercera más taquillera de la historia con 2.500 millones de dólares, después de Avengers: Endgame (2.940 millones de dólares) y Avatar (2.900 millones de dólares). Cretton también es conocido por las películas Short Term 12 (2013), The Glass Castle (2017) y Just Mercy (2019). También es el director de la película de Marvel Studios Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021).

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