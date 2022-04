¿El mundo va hacia una recesión? Las señales para poder anticiparse

Claro que hay analistas como los de RaboBank que explican que las curvas de tasas están totalmente distorsionadas por las compras de bonos realizadas por la Fed de Powell desde que comenzó la pandemia. De todos modos estos expertos consideran que el meollo de la cuestión es si uno cree que la curva es una señal de recesión o un desencadenante. Lo que probablemente sea una combinación de ambos, una especie de profecía autocumplida.

Más allá de la clásica definición académica de recesión, el consenso es que sobreviene una fuerte desaceleración debido a la agresiva normalización de la política monetaria de la Fed, una fuerte compresión de los ingresos y beneficios reales por las presiones sobre los costos, los temores de los consumidores sobre el impacto de la guerra en los precios de las acciones y, por ende, sus ahorros, la disminución de la demanda mundial a medida que China aplica su política de tolerancia cero contra el coronavirus; y un cambio en la política fiscal de expansiva a contractiva, a medida que los déficits presupuestarios se reducen en relación con la era de la pandemia. En este contexto el mercado concentra la atención en una pocos indicadores o señales, entre los cuales hay precios de materias primas, índices bursátiles y otros, que darían la clave para discernir si viene o no un período recesivo, que el broker británico AJ Bell las resumió en cinco. ¿Cuáles son?

Por el lado de los commodities, el precio del petróleo y del cobre, son las dos primeras señales: el precio del crudo es considerado casi un impuesto ya que aumenta los costos y reduce los márgenes y el flujo de caja de las empresas, y reduce la renta disponible de los consumidores y su capacidad de gasto. Si bien la reciente suba no ha provocado aún una recesión como en 2007-2009, ha deteriorado la ya altamente endeudada economía mundial, y a los febriles y excesivamente apalancados mercados financieros.

De modo que si el crudo puede ser un detonante de una recesión o al menos una estanflación. En cuanto al cobre, los múltiples usos hacen de este maleable metal un buen indicador de la salud de la economía. La buena noticia es que el precio del cobre sigue firme, a pesar de los temores sobre la economía china y la desaceleración de la construcción en particular. Por el lado de los índices bursátiles, el Dow Jones Transporte/ Dow Jones Industrial es la tercera señal: la reciente caída del DJ Transporte, canasta de acciones de transporte marítimo, ferroviario, de camiones y de aerolíneas, desde el máximo de noviembre es desalentador, sobre todo, a la luz de la teoría Russell que dice que la economía, y por extensión el DJ IndustriaI, no pueden ir bien si el índice de Transporte no va bien.

El argumento es que si la economía está sólida y la producción se vende, deben reponerse y enviarse los stocks; en cambio, si la economía está débil y los bienes no se venden, no hay que llenar las estanterías, no hay que fabricar ni trasladar los bienes, así camiones, aviones, trenes y barcos permanecen inactivos. Por ahora no hay signos de ello pero debe monitorearse.La cuarta señal son las llamadas “Small Caps”, o empresas de baja capitalización bursátil: la caída de estas compañías en EE.UU. y en la UE es motivo de preocupación que además retroalimenta el relato de la desaceleración, y posiblemente la de la recesión.

Ocurre que las pymes tienden a depender más de la economía doméstica y tienen clientes y gamas de productos o servicios menos diversas, por ende, pueden ser más sensibles a los cambios en el impulso económico que las multinacionales del S&P 500 o del FTSE 100.La última clave pasa por el Índice SOX (Philadelphia Semiconductor): este índice de referencia de 30 fabricantes mundiales de chips de silicio y de equipos de fabricación de chips también está tastabillando pese a la escasez mundial de semiconductores.

Los chips de silicio se han convertido en una buena guía de nivel de actividad mundial, ya que se encuentran en todas partes, desde los electrodomésticos hasta los servidores, pasando por los autos, robots y celulares o contadores inteligentes. También son muy valorados por los inversores que buscan beneficios y/o valoración de las acciones, transformándose en un buen indicador del apetito de riesgo de los mercados financieros en general. Los inversores del SOX están atentos a cualquier señal de debilidad en los principales mercados finales de los chips de silicio, como automotriz, dispositivos móviles, informática y servidores, especialmente si suben los precios de la energía, los alimentos y los combustibles.