La autoridad monetaria volvió a mantenerse al margen del mercado oficial, mientras el dólar mayorista acumuló siete subas consecutivas y alcanzó nuevos máximos históricos. Las reservas apenas aumentaron u$s4 millones y el volumen negociado en futuros superó los u$s2.900 millones, en medio de una fuerte demanda de cobertura.

El Banco Central (BCRA) completó este miércoles 25 de noviembre su tercera rueda consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial de cambios , en una jornada marcada por una persistente demanda de cobertura que llevó al mayorista por encima de los $1.600. Mientras tanto, las reservas internacionales brutas registraron una recuperación marginal de u$s4 millone s, después de sufrir el martes la segunda mayor caída del mes.

La interrupción de las compras se profundizó en un mercado que, pese a una leve reducción del volumen negociado , mantuvo una demanda privada de divisas elevada. En el segmento de contado se operaron u$s695,9 millones, frente a los u$s801,3 millones del martes , cuando la presión compradora también había absorbido la oferta disponible. Así, el Central volvió a terminar la jornada sin incorporar dólares, después de haber interrumpido el viernes pasado una racha de nueve ruedas consecutivas con saldo positivo.

Con este resultado, las compras acumuladas de noviembre permanecieron en u$s344 millones , mientras que el saldo positivo de 2026 se mantuvo en u$s16.312 millones. El promedio diario de adquisiciones retrocedió a u$s25 millones, considerablemente por debajo de los u$s66 millones registrados durante octubre, cuando el organismo había conseguido sostener un ritmo comprador más elevado.

La desaceleración refleja un cambio en el equilibrio cambiario de las últimas semanas. La mayor demanda de cobertura, los pagos al exterior y los vencimientos financieros redujeron el excedente de divisas que el Central podía absorber sin agregar presión compradora sobre el dólar. En ese contexto, la autoridad monetaria optó nuevamente por mantenerse al margen del mercado de contado.

Pese a la ausencia de intervención, las reservas internacionales aumentaron apenas u$s4 millones, hasta u$s48.748 millones , después de la caída de u$s618 millones registrada el martes. A diferencia de las jornadas anteriores, el oro permaneció estable, por lo que no tuvo un impacto significativo sobre la valuación de los activos.

En paralelo, el índice dólar retrocedió 0,15%, mientras que el euro avanzó 0,12%, la libra se apreció 0,08% y el yen ganó 0,03%. Por su parte, el yuan se depreció 0,18% frente a la moneda estadounidense. Los movimientos fueron relativamente moderados y la información disponible no permite identificar todos los factores que explicaron la variación diaria de las reservas.

Así, el BCRA mantiene un saldo comprador positivo durante noviembre, pero enfrenta crecientes dificultades para transformarlo en una acumulación sostenida de reservas, mientras la demanda privada de dólares continúa condicionando su capacidad de intervención.

El dólar superó los $1.600 y los futuros concentraron la demanda de cobertura

La ausencia de compras oficiales coincidió con la séptima suba consecutiva del dólar mayorista, que avanzó $11 y cerró en $1.604, alcanzando un nuevo máximo histórico nominal. En las primeras dos ruedas de la semana, el tipo de cambio acumuló un incremento de $24, muy por encima de los $8,50 registrados durante el mismo período de la semana anterior.

La presión compradora se manifestó desde el comienzo de las operaciones, cuando el mayorista encontró un mínimo de $1.600, ya $7 por encima del cierre previo. A medida que avanzó la jornada, la demanda de cobertura impulsó los precios hasta un máximo de $1.614,50. Sin embargo, una recuperación parcial de la oferta durante la tarde permitió moderar la suba y alejar la cotización de sus valores más elevados.

El movimiento estuvo acompañado por una fuerte actividad en el mercado de futuros, donde se negociaron u$s2.917 millones, más de cuatro veces el volumen operado en contado. La elevada operatoria coincidió con la proximidad del vencimiento de los contratos de noviembre y el cierre de posiciones de instrumentos vinculados al dólar, cuyo tipo de cambio de referencia se determinará hacia el final del mes.

No obstante, los precios de los futuros mostraron una evolución heterogénea. La curva avanzó apenas 0,02% en promedio, con una suba de 0,16% para noviembre y retrocesos de 0,06% para diciembre y 0,12% para enero de 2027. Así, el incremento del volumen no estuvo acompañado por un aumento generalizado de las cotizaciones, lo que sugiere una operatoria intensa de cobertura y ajuste de posiciones, antes que una revisión uniforme de las expectativas de depreciación.

En paralelo, las tasas de interés en pesos continuaron descendiendo. La TAMAR pasó de 23,75% a 23,44% nominal anual, mientras que la BADLAR retrocedió de 22,50% a 22,19%. La reducción de los rendimientos coincidió con una nueva suba del dólar, aunque los incentivos a la cobertura también estuvieron condicionados por la incertidumbre financiera y los vencimientos de fin de mes.

La persistencia de la presión cambiaria vuelve a plantear el desafío de sostener la acumulación de reservas sin intensificar la demanda de dólares. Hacia diciembre, la cosecha fina, los ingresos energéticos y una mayor demanda estacional de pesos podrían contribuir a recomponer la oferta disponible para el BCRA.

Sin embargo, esas condiciones deberán convivir con las necesidades financieras del Tesoro y los vencimientos previstos para enero de 2027. Por eso, la principal incógnita será si el cierre de posiciones de noviembre permite moderar la demanda de cobertura y recuperar el margen para las compras oficiales, o si la presión cambiaria continúa limitando la acumulación de divisas durante el último tramo del año.