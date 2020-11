Consultora fundada por Lavagna dice que será inevitable salto del tipo de cambio

Asimismo, desde Ecolatina sostienen que “el problema” es que la devaluación no sólo “agravaría los problemas preexistentes”, sino que, además, “no garantiza frenar la corrida”. En ese sentido, el informe señala: “En un contexto de reservas tan bajas, el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares es incierto, aun cuando el ajuste por precios sea significativo y no haya razones reales para seguir devaluando. Por lo tanto, una corrección del dólar oficial sin un plan que genere confianza es más parte del problema que de la solución. No obstante, si nada cambia es un desenlace que se terminará imponiendo, casi de manera inexorable”.