Entrenamiento y alimentación: los secretos de Robert De Niro para potenciar su vitalidad a los 81 años







El actor mantiene un increíble estado físico y dio algunos consejos para poder mantenerse saludable en la vejez

El entrenamiento y la alimentación del actor.

Robert de Niro es uno de los actores más conocidos de Hollywood y también de los más versátiles. Y aunque sorprenda por la diversidad de los personajes que ha encarnado, hay algo que sorprende mucho más: cómo mantiene su cuerpo a los 81 años. Según él, no hay secretos, se logra con entrenamiento y buena alimentación, pero sí deslizó algunos consejos clave para los interesados.

Una de las palabras que más usó fue "regularidad". Según él no es tan importante la intensidad de los ejercicios como el hecho de poder hacerlos la mayor cantidad de veces a la semana como sea posible. En su rutina, necesita, como mínimo 3 días a la semana, y cada vez que puede lo hace 6 veces.

Robert De Niro La constancia y regularidad en el entrenamiento para una vida fitness.

Las claves del entrenamiento de Robert De Niro Para poder mantener un entrenamiento de entre 3 y 6 jornadas semanales, intenta ajustar sus tiempos para que se complementen con sus horas de rodaje. El compromiso por la regularidad ocupa un lugar central en su vida. Según su preparador físico, James Brady, Robert siempre se mantuvo enfocado en las necesidades de su cuerpo, priorizando el entrenamiento cardiovascular y de fuerza.

Otra de las palabras clave de Robert De Niro es la "adaptación": ajusta rutinas, cambia métodos, suma ejercicios de fuerza, prácticas de cardio y sesiones de movilidad para adaptarse a cada fase profesional. El fitness forma parte de su preparación, pero también de su día a día. Según Brady: “Considera el fitness como una herramienta de preparación para cualquier rol. Entrena con compromiso y visión”.

La alimentación es fundamental: el menú fitness del famoso actor La vida fitness no se reduce solamente a la actividad física, sino también implica cuidados en la alimentación. No se complica demasiado, pero sí intenta alimentar al cuerpo para que rinda de la mejor manera. El menú básico aparece definido: arroz integral, vegetales cocidos, pescados frescos, carbohidratos de buena calidad. La mayoría de las veces selecciona platos que lo ayuden a mantener entrenamientos firmes y le den energía para largos rodajes. De todas maneras, también deja lugar para darse algunos gustos de vez en cuando, como por ejemplo el Ziti al horno, un clásico napolitano con pasta, salsa de tomate, mozzarella y albahaca fresca.

