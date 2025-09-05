Atención contribuyentes: cómo obtener un 20% de descuento en el pago de Ingresos Brutos en septiembre 2025







Buepp, la billetera virtual del Banco Ciudad tiene un beneficio exclusivo para quienes estén en el Régimen simplificado.

La billetera virtual tiene un beneficio para los monotributistas en septiembre 2025.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una promoción exclusiva para monotributistas. Quienes abonen el impuesto a los Ingresos Brutos a través de la billetera virtual Buepp recibirán un 20% de reintegro en cada pago.

El descuento se acreditará automáticamente en la cuenta del usuario dentro de los 15 días hábiles posteriores al pago. La promoción solo es válida para pagos realizados con dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de la boleta física o digital. No incluye pagos con tecnología NFC ni otras formas de transacción.

Buepp: 20% de descuento en el pago de Ingresos Brutos La promoción de Buepp está dirigida exclusivamente a contribuyentes del Régimen Simplificado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El reintegro del 20% se aplica sobre el monto abonado, con un límite mensual de $10.000 por cliente. El beneficio busca incentivar el uso de la billetera digital para el pago de obligaciones tributarias.

Los usuarios deben realizar el pago escaneando el código QR de su boleta a través de la aplicación Buepp. El reintegro se procesará automáticamente y aparecerá en el saldo de la cuenta dentro de los 15 días hábiles siguientes. Esta promoción forma parte de la cartera de consumo del banco y no requiere inscripción previa.

Monotributo: escalas vigentes en septiembre 2025 La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los límites de ingresos para cada categoría del monotributo en septiembre de 2025. Los topes actualizados son los siguientes: Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

-Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 Los contribuyentes deben verificar su categoría actual según sus ingresos declarados para determinar el monto correspondiente a pagar.