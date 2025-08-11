Mercado Pago habilitó el QR para abonar el colectivo en 174 líneas del país: cómo hacerlo







La nueva función permite abonar pasajes desde cualquier celular, sin tarjetas físicas ni recargas, algo que ya fue implementado con éxito en el Subte.

Ya se puede pagar el colectivo con QR desde la app de Mercado Pago

A partir de este lunes 11 de agosto, los usuarios de Mercado Pago podrán pagar viajes en colectivos con su código QR, desde cualquier teléfono y sin necesidad de tarjetas físicas o recargas anticipadas. En la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, el lanzamiento de esta solución fue muy exitoso, superando el millón de pagos en el primer mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta primera etapa, el sistema estará disponible para más de 174 líneas de colectivos en todo el país. A diferencia del QR habitual en comercios, el pasajero debe acercar su código QR de Mercado Pago al lector del validador y el pago se confirma al instante.

El pago con QR en colectivos funciona desde cualquier celular, sin requerir tecnología NFC ni conexión a internet o datos móviles. Se puede abonar con dinero en cuenta o con tarjetas de débito o crédito asociadas a la cuenta.

Según un relevamiento propio de la empresa, 8 de cada 10 usuarios encuestados consideran que pagar de esta forma es más simple y práctico, sobre todo por su velocidad, y un 64% valora no preocuparse por tener saldo en la tarjeta de transporte. Además, el 65% planea adoptar esta modalidad para todos o la mayoría de sus viajes.

¿Cómo se paga el colectivo con el QR de Mercado Pago? Los usuarios podrán hacerlo de dos formas:

Abrir la app y seleccionar el ícono de QR.

Deslizar hacia arriba y elegir el medio de pago .

. Acercar el QR que aparece en el celular al lector validador y el pago se confirmará al instante.} INFOGRAFÍA - QR COLECTIVO También pueden abonar ingresando a la aplicación y eligiendo la opción “Pagar viaje con QR” (puede estar en la pantalla principal o en “Ver más”). Líneas habilitadas por provincia El pago con código QR ya puede utilizarse para abonar viajes en colectivos que circulan por AMBA, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro (Bariloche), San Luis, Santa Fe y Tucumán, y se irá extendiendo de forma progresiva al resto del país. El listado actualizado está disponible en el sitio oficial.