Retenciones, reforma previsional y empleo público: el plan de déficit cero de Melconian

Enrique Szewach: Cada uno pide lo suyo… Los primeros meses la perinola dirá todos ponen, salvo aquellos que pagan el impuesto inflacionario que son los más pobres y no podrían sobrevivir, va a haber un proceso para que esto no sea sangriento. Todos queremos bajar los impuestos. Pero el impuesto más importante a bajar hoy es la inflación. Si no tenés el déficit fiscal en cero, cualquier baja de impuestos es transitoria. Macri empezó con retenciones cero y terminó subiéndolas. Primero tenés que tener un Estado ordenado que no se endeude más, y ahí si vas a poder reordenar todo. Hay otras cosas que bajarán primero, como el riesgo país. Y también habrá rebajas en el impuesto al trabajo para las pymes. Y vamos a reordenar la AFIP, para que deje de cazar en el zoológico.

P.: En el “todos ponen”, ¿cómo harán para no estar condicionados por el Círculo Rojo, siendo que a la Fundación Mediterránea la financian las principales empresas del país?

E.S.: Nosotros no tenemos condicionamientos. Como dice Melconian, nuestro programa es para 46 millones de personas, queremos reponer un equilibrio general. Los socios de la Mediterránea financiaron un programa y un equipo, pero no se metieron en el programa, trabajamos con total independencia. Nosotros no queremos un cargo. Tenemos todos una reputación. Si alguien nos hubiera dicho, tenés que hacer esto, no hubiéramos tomado la tarea.

P.: ¿Entonces las retenciones se sacan el día uno como se dice en campaña?

E.S.: Vamos a tratar de sacarlas lo antes posible. Pero de nuevo, el primer impuesto que hay que bajar es la inflación. Además, al agro le vamos a sacar la brecha cambiaria y las restricciones a las importaciones, por lo que van a estar mejor. Porque el problema que tiene el campo, además de la retención, es que los insumos que importan van al dólar por encima del oficial con el impuesto País, y las exportaciones por debajo del oficial con las retenciones.

P.: Decía en el auditorio del IAEF que el gasto público son 20 puntos del PBI, de las cuales casi la mitad son jubilaciones. ¿Va a haber una reforma previsional?

E.S.: Hoy las jubilaciones están por el piso y no se puede soportar que se sigan licuando. Habrá una reforma previsional, pero es hacia adelante. Porque, aunque la hagas ahora, no afecta al déficit actual

P: ¿Van a cambiar la fórmula de indexación, porque si baja la inflación, aumenta el gasto, porque está indexada a lo ocurrido en el pasado?

E.S.: Ese es un tema que estamos tratando de ver cómo hacer. Pero hoy la prioridad es que las jubilaciones dejen de caer.

P.: ¿En qué plazo llegarán al déficit cero?

E.S.: Queremos ir lo más rápido posible. Calculamos que después que arreglemos los precios relativos, después de los primeros meses ya vamos a poder anunciar claramente un horizonte de un año para estar en déficit cero.

P.: ¿Cómo lo harán?

E.S.: No tenés una sola cosa que podés tocar y listo, se acabó. Será una cocktelera de micro medidas, entre mayores ingresos y recorte de gastos. Del lado de los gastos, casi 1 punto será con menores subsidios energéticos. Una parte queda para mantener la tarifa social. Otra será la baja del déficit de empresas públicas. Algunas cerrarán, otras se reestructurarán, otras deberán ser superavitarias. Lo definirá la política. Otro punto será la reforma administrativa, que podría ser 0,3% del PBI. Pero el primer año te da muy poco, no podés sacar a la gente de un día a otro. También vamos a mirar los fondos fiduciarios y las transferencias discrecionales a las provincias, como las cajas jubilatorias. Del lado de los ingresos, va a mejorar la recaudación, porque las retenciones quedan, y la cosecha va a mejorar. También hay que actualizar el impuesto a los combustibles. Igual, sabemos que también perdemos el impuesto País a la compra del dólar oficial.

P.: ¿No hay más medidas relacionadas a mejorar los ingresos que a recortar gastos?

E.S.: Bueno, hay una mezcla. Porque el recorte es un proceso. Todo el problema de reforma del Estado lo tenemos renglón por renglón, pero lleva tiempo. Lo más grave no es la fantasía de la dolarización, sino del plan motosierra.

P.: Hay consultoras que estiman que el déficit fiscal total podría cerrar 2023 en 3,5% del PBI, ¿Coincide?

E.S.: Por ahí debe andar, pero no sabemos. Porque Massa está aumentando el gasto con estas últimas medidas, y también está anticipando el cobro de impuestos, como Ganancias de las empresas.

P.: ¿Qué piensa de la eliminación de Ganancias de cuarta categoría que quiere hacer Massa?

E.S.: Nosotros tenemos un proyecto de impuesto a los ingresos personales, porque el salario no es ganancia. Pero va en una reforma más amplia, junto con la simplificación, con el monotributo y con los impuestos al trabajo. Hay todo un replanteo tributario, pero no creo que pueda bajarse en el primer año.

P.: Según un informe de la OPC, dos tercios de los gastos del Estado son rígidos, para bajarlos necesita modificar leyes. ¿Hay una estrategia para lograr esos consensos?

E.S.: Ahí deberá encargarse la política. Nosotros hicimos un tablero de control que tiene un cuadro por tema, y ahí dice si se requiere una ley, un decreto, o una resolución. Lo que requiera una ley, iremos al Congreso a pelearla. Nosotros iremos a explicar, y también contamos con el liderazgo de la Presidenta, Patricia Bullrich. También, Carlos Melconian tiene contacto con gobernadores, políticos, la Corte Suprema. Hay una ventaja y es que dos tercios del electorado quiere un cambio. El clima de época ayuda. El problema es que si le preguntás a cada uno qué significa cambio, vas a tener 10 millones de definiciones y eso es un problema.

P.: En el empresariado coinciden con estas ideas, pero hay dudas sobre la cohesión interna y la gobernabilidad. Durante el Gobierno de Macri aumentaban tarifas y el radicalismo se quejaba. Ahora que se eligió el programa de la Fundación Mediterránea por sobre los armados que venían haciendo los economistas de JxC, ¿qué garantiza que no vuelva a pasar?

E.S.: Hoy, cuando mirás los documentos de las fundaciones, no tiene muchas diferencias con nuestro programa. Puede haber algún matiz, pero no hay nadie diciendo que no hay que subir las tarifas.