Acuerdo comercial con EEUU: los autos sin arancel que podrían llegar al mercado argentino

El trato con el país norteamericano habilita un cupo anual de importaciones sin el arancel del 35% y reconfigura expectativas de precios, oferta y competencia en plena transición del sector automotor.

La política automotriz sumó un nuevo capítulo con la firma del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos , que todavía debe ser aprobado por el Congreso , pero que ya comenzó a mover fichas dentro del sector. Por primera vez, se habilita el ingreso de vehículos producidos en territorio estadounidense sin el tradicional arancel de importación del 35%, aunque bajo un cupo anual limitado .

La medida forma parte del proceso de cambios que impulsa el Gobierno en materia de importaciones, homologaciones técnicas y reglas de acceso al mercado. En este caso, el acuerdo reconoce las normas federales de seguridad vehicular de Estados Unidos (FMVSS) y sus estándares de emisiones, lo que elimina la necesidad de realizar ensayos locales adicionales.

El esquema contempla un máximo de 10.000 unidades por año , que se asignan bajo el criterio de “first come, first served” : quien primero inicia el trámite de importación accede al beneficio. Una vez agotado el cupo, los vehículos provenientes de Estados Unidos vuelven a tributar el arancel completo.

El cupo no es acumulable, no crece con el paso del tiempo y no establece divisiones entre Adefa (fabricantes) y Cidoa (importadores). El régimen alcanza a autos, SUV, pick ups y utilitarios livianos , con motorizaciones nafteras, diésel, híbridas, híbridas enchufables y eléctricas .

En el caso de pick ups y vehículos de carga, se fijaron requisitos específicos: deben contar con caja separada , una longitud mínima de 5,5 metros y un ancho mínimo de 2 metros , una condición pensada para limitar el ingreso de camionetas medianas, segmento de fuerte producción nacional.

Modelos que entran en análisis

Con este nuevo marco, varias automotrices comenzaron a evaluar su oferta regional. En Toyota, la Toyota Tundra aparece como una candidata natural para ampliar presencia en el segmento de pick ups full size.

En General Motors, la Chevrolet Tahoe ya fue exhibida durante el verano en la Costa Atlántica para medir la reacción del público, con resultados alentadores. Stellantis, por su parte, analiza alternativas como los Jeep Wagoneer, Jeep Grand Wagoneer, Dodge Durango y la Ram 1500 TRX.

Ford podría ampliar su gama con las F-250 y F-350, además de sumar nuevas versiones del Mustang, la Bronco V6 de tres puertas y la Bronco Raptor. En el segmento premium, Mercedes-Benz, a través de Prestige Auto, ya confirmó el desembarco de Maybach, lo que habilita la llegada del Mercedes-Maybach GLS.

También aparecen opciones en Honda (Ridgeline, Pilot, Passport y Odyssey), Nissan (Altima, Pathfinder y Murano) y Kia, donde el Telluride surge como una posibilidad concreta. En cambio, Hyundai descartó la Santa Cruz, ya que dejará de producirse en Estados Unidos.

¿Puede llegar Tesla y qué pasa con los precios?

El acuerdo también deja abierta la puerta a nuevas marcas. Entre ellas, Tesla surge como la referencia inmediata, ya que fabrica en Estados Unidos modelos como Model 3, Model Y, Model S y Model X, aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre su desembarco.

Desde el Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger sostuvo que, combinando este acuerdo con la baja de impuestos internos, un vehículo que costaba u$s85.500 dólares podría pasar a valer 52.800 dólares, una reducción cercana al 38%. Si bien reconoció que el cupo es limitado frente a un mercado de 650.000 autos anuales, destacó que suma competencia.

El nuevo esquema también impacta sobre modelos que ya se venden en el país y se fabrican en Estados Unidos, como la Ford F-150, el Ford Mustang, los SUV de BMW (X3, X4, X5, X6 y X7), el Honda CR-V y varios productos de Mercedes-Benz. En estos casos, el foco está puesto en una posible corrección de precios, mientras muchos compradores eligen esperar antes de concretar operaciones.