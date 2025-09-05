"El riesgo país es político": Federico Sturzenegger vinculó la suba del indicador a la presión del Congreso







El ministro criticó la derogación de normas clave, mientras destacó la necesidad de reformas estructurales en organismos como Vialidad e INTA.

Federico Sturzenegger responsabilizó al Congreso por la volatilidad financiera.

Durante la 46ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), celebrada en el Hotel Llao Llao, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, vinculó directamente la reciente suba del riesgo país a la actuación del Congreso y cuestionó las medidas legislativas que, según él, obstaculizan la gestión del Gobierno.

En medio de su exposición, Sturzenegger sostuvo que los fundamentos económicos del país no justifican un riesgo país que superó los 900 puntos básicos según JPMorgan: “No son los números los que generan este nivel de riesgo, sino la política. Ese es el verdadero riesgo que subyace detrás del indicador”, afirmó, y añadió que las elecciones próximas marcarán la posibilidad de “blindar los vetos” y recuperar estabilidad.

El ministro también llevó a la convención un detalle del organigrama de Vialidad Nacional, impreso en 60 metros de hojas A4, con el objetivo de ilustrar lo que considera un exceso burocrático: de 5.000 empleados, 1.500 son jerárquicos y otros 1.500 delegados primarios, mientras solo se mantiene una mínima parte de la red vial del país. Explicó que, con el decreto delegado, se buscaba externalizar auditorías y tercerizar el mantenimiento para garantizar eficiencia y transparencia en el uso de fondos públicos.

Sturzenegger criticó duramente la respuesta del Parlamento: “Ningún diputado pidió el informe técnico. Ningún senador. Dejaron caer el decreto, lo que significa seguir pagando cargos jerárquicos mientras la plata se desvía a la burocracia y no llega a las rutas”. Según indicó, la derogación del decreto implicó también la eliminación de normas relacionadas con el INTA y la estructura de Vialidad, situación que requirió la emisión de un DNU por parte del Ejecutivo para subsanar el error legislativo.

En su intervención, el funcionario también cuestionó leyes que aumentan el gasto sin financiamiento, como las pensiones por discapacidad, y aseguró que este tipo de presión parlamentaria se terminará después del 26 de octubre.

El cierre de Sturzenegger tuvo un tono más personal y político: llamó a los presentes a comprometerse con el cambio estructural del Estado no por interés propio, sino “por convicciones y por nuestros hijos”. Resaltó que el presidente Javier Milei mantiene “una convicción inclaudicable para modificar este sistema”, reafirmando el mensaje de continuidad y reforma del Gobierno ante un auditorio colmado de ejecutivos financieros.