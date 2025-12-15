Plazo fijo: cuánto gano si invierto mi aguinaldo de diciembre a 30 días + Seguir en









Una de las modalidades más elegidas para generar rendimientos ofrece tasas que pueden marcar la diferencia en el capital ahorrado.

Cuánto se gana si se invierte $500.000 a 30 días en un Plazo fijo en diciembre 2025. Depositphotos

Los plazos fijos son una de las alternativas más seguras para proteger el capital, en un contexto económico con inflación persistente. Este instrumento financiero permite depositar un monto fijo durante un período determinado y obtener un rendimiento preestablecido. Aunque la rentabilidad no siempre supera el aumento de precios, su principal atractivo radica en la seguridad y la previsibilidad que ofrece a los ahorristas.

El dinero invertido no puede retirarse antes del vencimiento del plazo. Al finalizar los 30 días, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados, lo que garantiza un retorno seguro y calculable. Sin embargo, las tasas disminuyeron en los últimos meses, lo que obliga a los inversores a ajustar sus estrategias para alcanzar ganancias significativas.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en diciembre: cuánto gano si deposito $500.000 a 30 días Para calcular el rendimiento de una inversión de $500.000, monto de referencia promedio del aguinaldo, a 30 días, se deben considerar las tasas vigentes en diciembre de 2025. Las Tasas Nominales Anuales (TNA) varían según el canal de contratación:

Sucursal: 20,50%

Electrónico: 22,50% Con una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 22,54% para la modalidad sucursal y 24,98% para la electrónica, los intereses generados son los siguientes:

Canal sucursal: Intereses generados: $8.424,66

Monto total al vencimiento: $508.424,66 Canal electrónico: Intereses generados: $9.246,58

Monto total al vencimiento: $509.246,58 La modalidad electrónica ofrece un rendimiento ligeramente superior, lo que puede marcar la diferencia en un contexto de tasas bajas.