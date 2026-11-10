RIGI: advierten que dos tercios de las importaciones pueden ser abastecidas por la industria local

Así lo reportó un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital. Mientras tanto, el Gobierno parece reconocer el problema productivo con la agenda de rondas de negocios.

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) genera un amplio debate en torno a su impacto general en la economía doméstica , más allá del beneficio para los sectores y los proyectos involucrados en el programa. Desde el Gobierno aseguran que la mayor parte de las compras se realizan a proveedores locales, pero la metodología utilizada para llegar a esa afirmación no está clara y desde diferentes sectores cuestionan la falta de encadenamientos productivos.

Un dato concreto lo aportó la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina ( CIPIBIC ), al plasmar en un informe que el 66,9% de las importaciones realizadas por el RIGI se encuentra "en observación permanente por su relación con la producción nacional de bienes de capital" . "Es el indicador que mide cuánto de lo que compran los proyectos cae dentro del universo de productos que la industria argentina está en condiciones de abastecer ", acotó la entidad.

En dólares, la cifra representa unos u$s362,7 millones sobre un total de u$s542,2 millones de compras al exterior. Según el informe en cuestión, de los 25 proyectos aprobados, 11 registran importaciones a su nombre, mientras que los 14 restantes todavía no llegaron a la etapa de compra de equipamiento.

En detalle, la CIPIBIC identificó 62 posiciones arancelarias bajo seguimiento, distribuidas en siete rubros distintos . Dentro de estos rubros, los que más divisas consumieron hasta el momento fueron: Calderías, tanques y estructuras metálicas (u$s113,2 millones), donde la mayor parte corresponde a los emprendimientos SIDERSA y al Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Generación y equipamiento eléctrico (u$s102,3 millones), donde se destacan las importaciones del Parque Eólico Olavarría, y Filtración y tratamiento de fluidos (u$s93,4 millones). En este último segmento las compras se encuentran repartidas en varias compañías.

El informe remarcó que el RIGI tiene una inversión comprometida de u$s36.779 millones en activos computables, de los cuales el 55% (u$s20.272 millones) vencen entre 2027 y 2028, teniendo en cuenta que cada proyecto tiene una fecha límite para completar su inversión mínima. Por lo tanto, sostuvo la cámara, "el grueso de las compras de equipamiento asociadas a estos proyectos se concentra en la ventana 2027–2028".

"Los procesos de compra y homologación de proveedores arrancan entre 12 y 18 meses antes del vencimiento, de modo que la instancia de definición de proveedores para ese tramo está transcurriendo ahora", profundizó.

Fuente: CIPIBIC.

El Gobierno parece reconocer la falta de encadenamientos productivos del RIGI

Según un monitor elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, casi el 97% de los proyectos corresponden a los sectores de energía y minería, lo cual refleja la concentración de este programa en dos de las actividades más dinámicas de la actividad económica argentina. Son pocos los sectores que forman parte de este selecto grupo (el agro es el otro gran integrante). Por el contrario, otros rubros relevantes, y más intensivos en generación de empleo, como la industria manufacturera o el comercio, se encuentran golpeados por el combo de baja demanda interna, mayor apertura comercial y falta de políticas que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas nacionales, particularmente de las pymes.

En ese marco, el Gobierno comenzó a llevar a cabo una serie de rondas de negocios para conectar a las grandes firmas que forman parte del RIGI con empresas locales con potencial para convertirse en proveedoras de los proyectos. En la misma línea, la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para las pymes, como la suspensión de los embargos de ARCA hasta mediados de 2027.

Si bien no lo reconocen de manera pública en Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda, muchos economistas aseguran que estas iniciativas reflejan el reconocimiento de un problema que existe y preocupa por su impacto negativo en términos de producción y empleo.

RIGI y proveedores locales: ¿existe una conexión entre los grandes proyectos y las pymes?

Caputo sostuvo en la primera ronda de negocios del RIGI en Rosario que el 82% de las compras de los proyectos corresponden a proveedores locales. “Todos se preguntan de dónde salió el dato”, “pueden haber importadores dentro”, “no necesariamente son fabricantes”, “puede ser un punto de venta”, fueron algunas de las respuestas que tuvo Ámbito al consultar con especialistas.

En el mismo sentido, un reconocido economista, referente de muchos industriales y exdirectivo de la CEPAL, dijo a este medio que el cálculo puede hacer referencia a cantidad de empresas y no a montos.

Por el momento, los datos concretos no exhiben una conexión virtuosa entre los sectores "ganadores" y el resto de la economía. Un relevamiento de ADIMRA reportó una caída interanual del 3,3% en la producción metalúrgica para el sector de petróleo y gas.