Presentan "Represión, el punk antes del punk", un libro sobre el primer disco de Los Violadores

Fue escrito por el periodista y autor Juan Ignacio Provéndola junto a Enrique "Pil" Chalar, legendario frontman del grupo fallecido en 2021. La obra reconstruye los inicios del punk en el país a partir de un álbum clave.

El periodista y escritor Juan Ignacio Provéndola presentará este jueves 12 de noviembre "Represión, el punk antes del punk" (Radio Trípoli, 2025) un libro que reconstruye los inicios del punk en la Argentina a partir de la historia del primer disco de Los Violadores , titulado de forma homónima a la banda. La obra cuenta con la coautoría de Enrique "Pil" Chalar, cantante del grupo fallecido en 2021.

"Represión, el punk antes del punk" lleva prólogo de Norberto "Ruso" Verea y constituye un documento de época para entender la génesis de la contracultura de los años 80, cuando un puñado de bandas y artistas que buscaban dejar su marca comenzó a ganar notoriedad con letras y melodías explosivas que desafiaban a una dictadura en retirada.

La particularidad del libro es que se trata del último proyecto editorial en el que trabajó "Pil" Chalar, histórico frontman de Los Violadores, antes de su muerte, ocurrida el 13 de agosto de 2021 en Lima, Perú.

A través de los diálogos con Chalar y otros protagonistas de aquella travesía, Provéndola reconstruye los primeros años del grupo en una Argentina represiva y censora , sus dificultades para abrirse paso en una escena conservadora y la actitud desafiante de los cuatro muchachos que lograron erigirse en el primer gran fenómeno punk del país.

Aquella aventura tendría su expresión más acabada en el álbum Los Violadores , publicado en 1983. El disco combinó la agresividad de bandas como Sex Pistols y The Clash con problemáticas locales: el contexto dictatorial, la crítica al mainstream musical imperante y las paranoia por una Guerra Fría que amenazaba con arrasar con todo a su paso.

De aquella placa iniciática quedó como gran himno "Represión", una de las postales más viscerales y acabadas de lo que significaba vivir en Buenos Aires a comienzos de los años 80.

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A diferencia de otras publicaciones, "Represión, el punk antes del punk" cuenta con el involucramiento directo de "Pil" en su elaboración. Lamentablemente, su muerte en 2021 obligó a Provéndola a completar el trabajo por su cuenta.

El proyecto contó con financiación del Fondo Nacional de las Artes e incluyó material de archivo y más de 30 entrevistas. En sus páginas se recuperan declaraciones y vivencias de los primeros integrantes de Los Violadores: Pedro Braun, alias "Hari B"; Gustavo Fossá, alias "Stuka"; y Sergio Gramática, señalado por algunos como el "primer punk de la Argentina".

En diciembre pasado, Juan Ignacio Provéndola presentó el libro en el Strummer Bar de Palermo junto al baterista Gramática y al cantante de V8, Alberto Zamarbide, viejo compañero de ruta de Los Violadores. La conversación fue moderada por el periodista y mánager Mariano Asch. Fue, en palabras de su autor, una suerte de "despedida" para Chalar.

Casi un año después de aquella presentación, la obra tendrá su lanzamiento oficial. La cita será este jueves 12 de noviembre, a las 20, en Club Camionero, un espacio vinculado al grupo Camionero ubicado en La Paternal. El periodista Joaquín Rodríguez Freire moderará la charla, que cerrará con un acústico a cargo de Juan Novoa, "Chino" Vera y Martín Locarnini.

Nacido en Villa Gesell, Juan Ignacio Provéndola es periodista, escritor, docente e investigador argentino. En su haber cuenta con los libros RockPolitik: 50 años de rock argentino y sus vínculos con el poder político (Eudeba, 2015); El ojo que espía (Sudestada, 2019); Autostop. Crónicas e historias de un mundo que ya no será igual (Sudestada, 2021); Operativo Tilcara 86 (Sudestada, 2022) y Represión, el punk antes del punk (Radio Trípoli, 2025).