Carlos Sadir en proyecto EXAR: "Jujuy no recibía inversiones mineras de esta magnitud desde hace 20 años"

El gobernador destacó el impacto de la ampliación de EXAR en Cauchari-Olaroz, que permitirá duplicar prácticamente la capacidad productiva de la operación. En una entrevista con Energy Report, habló sobre el empleo, el desarrollo de proveedores, la relación con las comunidades y el desafío de mejorar la infraestructura logística de la Puna.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, durante la recorrida y puesta en marcha de las obras de ampliación de EXAR en el Salar de Cauchari-Olaroz.

La puesta en marcha de las obras de ampliación de EXAR en el Salar de Cauchari-Olaroz reunió a más de 150 personas en las instalaciones de la compañía, en plena Puna jujeña. El acto se realizó a casi 4.000 metros de altura, con la participación de autoridades provinciales, representantes de la empresa, trabajadores, proveedores y referentes de las siete comunidades de la zona. La iniciativa de la minera cuenta con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla una inversión que tal como destacó el gobernador Carlos Sadir durante la jornada, ronda los u$s1.200 millones.

Para el mandatario, el proyecto representa un nuevo paso en la consolidación de Jujuy como uno de los principales distritos mineros del país. “En los últimos 15 o 20 años no hemos tenido inversiones de esta magnitud” , afirmó. También destacó que la expansión de EXAR , sumada a otro proyecto que espera acceder al RIGI en la zona de Jama de CNGR , permitirá incrementar la capacidad productiva provincial y generar puestos de trabajo directos e indirectos. “Entusiasma ver que hay obras que, en realidad, son puestos de trabajo, son mano de obra y actividad” , sostuvo.

Sadir también puso el foco en el vínculo entre la minería y el desarrollo de las comunidades cercanas a los proyectos. Mencionó las obras de agua potable y cloacas, la incorporación de energía solar en localidades de la Puna y la formación educativa orientada a las actividades productivas de la región. A la vez, defendió los mayores controles ambientales y la participación comunitaria en los estudios de impacto.

En diálogo con Energy Report , el gobernador repasó el presente de la minería jujeña, la relación con los inversores internacionales, la capacitación de trabajadores y las dificultades logísticas que condicionan el crecimiento de la actividad.

Periodista: ¿Qué significa para Jujuy este acto de inicio de obras y una inversión de esta magnitud, con un RIGI aprobado?

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto oficial de inicio de las obras de infraestructura de Exar, en el Salar de Cauchari-Olaroz, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

C.S.: Significa algo muy importante. EXAR es hoy la principal productora y exportadora de litio del país. Junto con otra empresa litífera que está muy cerca de acá, hace que Jujuy sea la provincia que más produce y exporta litio de la Argentina. Además, con el RIGI aprobado para esta compañía, que es de u$s1.200 millones, comienza una etapa de obras para ampliar la capacidad productiva instalada. Hoy esta empresa tiene una capacidad de aproximadamente 38.000 toneladas anuales. Cuando terminen las obras, prácticamente va a duplicarla y llegará a unas 85.000 toneladas.

También tenemos muy pronto otro RIGI, cerca de acá, en la zona de Jama, por u$s1.240 millones. Eso seguirá aumentando la capacidad productiva de Jujuy. Para nosotros es muy importante. Hoy la provincia es la tercera exportadora minera del país, después de Santa Cruz y San Juan. Tenemos litio, plata, oro y otros minerales, además de muchos proyectos en exploración. La verdad es que entusiasma ver que hay obras que, en definitiva, significan puestos de trabajo, mano de obra y actividad económica.

Periodista: En estos años la minería avanzó en Jujuy, particularmente con el litio. ¿Considera que las comunidades están aceptando cada vez más esta actividad?

Carlos Sadir: Creo que hoy las comunidades están un poco más permeables a la actividad minera. En estos años que se viene haciendo minería, sobre todo litio, ya prácticamente desde 2014, cuando comenzó la producción y exportación, tenemos 12 años de experiencia. Eso hizo que las comunidades vieran cómo trabajan las empresas, algunas personas directamente y otras como proveedores, y cómo se desarrollaron los lugares donde habitualmente vivían.

Además de la posibilidad de acceder al trabajo, hoy ese empleo se genera con una minería mucho más sustentable. Creo que las empresas, las comunidades y los gobiernos estamos todos muy comprometidos con ese objetivo. A diferencia de otros tiempos, que ya pasaron y quedaron atrás, hoy los estudios de impacto ambiental son participativos: intervienen las comunidades, las empresas y el Gobierno. Hay mucho más control, tenemos policías mineras, monitoreos y auditorías ambientales durante todo el año y en distintos puntos.

Eso da garantías de que se viene haciendo una minería sustentable. También hay aportes de regalías y contribuciones del Gobierno provincial. En nuestro caso, venimos desarrollando un trabajo muy importante en algo que para esta zona es vital: el agua. Estamos haciendo muchas obras para proveer agua potable, porque hay localidades que nunca tuvieron ese servicio. Buscamos fuentes de agua de buena calidad, ya que en esta región el agua tiene, en general, mucho arsénico y no es la mejor. Lamentablemente, nuestra gente consumió esa agua durante muchos años.

También estamos haciendo obras de cloacas, con la colaboración del Gobierno, las empresas mineras y las comunidades. Eso mejora la calidad de vida. Hoy tenemos muchos pueblos solares: localidades que se nutren de energía a través de pequeños parques solares. Ya son ocho o nueve pueblos que antes tenían electricidad solamente desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche, mediante generadores que quemaban gasoil o fuel oil y producían mucho ruido. Hoy fueron reemplazados y tienen energía solar las 24 horas.

A eso se suman las obras de agua potable, las cloacas y un trabajo muy importante para favorecer el arraigo, especialmente de los jóvenes. Construimos escuelas primarias y secundarias con orientaciones vinculadas a las actividades productivas de la zona. En Puesto Seis, cerca de nuestra planta solar de Cauchari, la especialidad está relacionada con las energías renovables. En Olaroz, cerca de las empresas litíferas, la orientación es química. En Catua también tenemos una propuesta de ese tipo.

La idea es que los jóvenes no se vayan porque no tienen dónde terminar la secundaria o continuar sus estudios. Queremos que puedan formarse en su lugar, conocer las actividades que se desarrollan en la región y tener herramientas para insertarse en las empresas mineras o energéticas. También pueden seguir estudiando en la Universidad Nacional de Jujuy o en las universidades privadas que tenemos en la provincia. Todo eso es muy importante y lo viene generando esta actividad.

Recorrida por el depósito de EXAR. “En los últimos 15 o 20 años no hemos tenido inversiones de esta magnitud”, destacó Sadir al referirse al impacto del proyecto en la economía y el empleo de Jujuy. Sebastián D. Penelli

Periodista: Usted fue ministro de Economía y de Hacienda de la provincia. ¿Recuerda inversiones de esta magnitud en los últimos años?

C.S.: Si bien Jujuy tuvo inversiones en otros momentos, puedo decirte que en los últimos 15 o 20 años no hemos tenido inversiones de esta magnitud. Es muy importante para la provincia, sobre todo porque va a generar una cantidad de mano de obra directa muy significativa. Eso permite que nuestra gente no se vaya de la zona y consiga trabajo. Incluso puede ocurrir que vuelvan personas que se fueron en su momento a buscar oportunidades en otro lado y que ahora saben que acá pueden encontrar empleo.

Por otro lado, también brinda la posibilidad de que los trabajadores sigan capacitándose, profesionalizándose y perfeccionándose en minería o energía. Venimos haciendo convenios con la Universidad Nacional de Jujuy y con otras instituciones, como la Universidad Siglo 21, que tiene unidades de apoyo en distintos puntos de la provincia. Eso permite que nuestra gente pueda estudiar y perfeccionarse, incluso quienes no terminaron su formación secundaria. Estamos desarrollando programas para que puedan continuar estudiando y aprendiendo. También trabajamos con la Escuela de Minas, que tiene sedes en lugares como La Quiaca y otras localidades. La formación especializada desde la secundaria es fundamental para las actividades que tenemos en la provincia.

Periodista: Jujuy también trabaja en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el litio. ¿En qué consiste el proyecto de la planta piloto de extracción directa de CNRG?

C.S.: Tenemos un trabajo con el Instituto del Litio, que funciona en Palpalá, en el predio de Altos Hornos Zapla. Allí se realizan ensayos vinculados con el litio y trabajan técnicos especializados. Ahora, una empresa minera que está por comenzar a operar en Jama y que está esperando la aprobación de uno de los RIGI nos donó una planta piloto de extracción directa de litio. Es una tecnología que, por lo que se viene viendo en el mundo, puede ser el próximo paso de la actividad. La extracción directa es más eficiente y utiliza menos agua.

La planta piloto permitirá hacer estudios y que nuestra gente pueda adquirir experiencia con una tecnología que después se aplicará en el terreno. Quiero agradecer a la empresa porque es un aporte muy importante. Esto lo trabajamos junto con JEMSE, que tiene participación en los proyectos y en todo lo relacionado con la minería y la energía. Es una empresa 100% estatal y también es socia de EXAR.

Periodista: EXAR tiene capitales chinos y canadienses. En el contexto geopolítico actual, ¿cómo es la relación de Jujuy con China y cómo trabajan con esas compañías?

C.S.: Nuestra experiencia es buena. No tenemos una relación con China en el sentido de una relación de gobierno a gobierno. El vínculo se da a través de las empresas. Llegan compañías que plantean sus proyectos y nosotros evaluamos si pueden trabajar en la provincia, ya sea como socias de otras empresas, como ocurre en este caso, o desarrollando directamente sus operaciones, como puede suceder en Jama.

En la medida en que cumplan con nuestras exigencias ambientales, contraten a nuestra gente, nos acompañen y trabajen de acuerdo con las normativas que establecemos en Jujuy y en la Argentina, no tenemos inconvenientes en que se instalen y desarrollen sus actividades. De hecho, en la mayoría de los casos están asociadas con compañías de otros capitales. Como provincia, nuestra relación es básicamente con las empresas. Lo importante es que cumplan las reglas y trabajen correctamente.

El mandatario destacó las obras de agua potable, cloacas y energía solar en las comunidades de la Puna, y la formación educativa orientada a las actividades mineras y energéticas

Periodista: ¿Cómo se vinculan las empresas locales con las mineras?

C.S.: Tenemos una Cámara de Proveedores Mineros y, para trabajar en la actividad, las empresas deben registrarse en el padrón y empadronarse en la Cámara. Después pueden participar de las contrataciones. En general, las empresas litíferas y mineras realizan licitaciones para contratar distintos servicios y productos, como también lo hace el Estado. Los proveedores pueden presentarse, participar de esos procesos y, si resultan ganadores, trabajar con las compañías.

Periodista: ¿Qué evaluación hace de las Rondas RIGI que se realizaron en Rosario y de la Mesa Federal Minera? ¿Considera que estos encuentros pueden repetirse en otras provincias?

C.S.: Creo que lo de Rosario fue muy exitoso. Está a la vista: hubo una cantidad muy grande de participantes, más de 2.000 personas, entre empresas, pymes, grandes compañías mineras y consultores. Fue un ámbito muy bueno para relacionar a todos los que forman parte de la actividad minera, pero también de la energía y el petróleo. Me parece que abre oportunidades para conocerse, para que los proveedores intercambien con las empresas mineras y petroleras. La verdad es que salió muy bien.

En cuanto a la Mesa Federal Minera, creo que lo importante es que no participen solamente las provincias y el Gobierno nacional, sino que también se abra el espacio a las empresas, las cámaras, las entidades de proveedores y las compañías mineras. La mejor manera de que la Argentina siga desarrollándose es a través del diálogo y la colaboración entre todos. Me parece que ese es el camino.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante la conversación con los periodistas en el salón de usos múltiples y cancha de fútbol cubierta del proyecto de litio EXAR.

Periodista: Uno de los grandes desafíos para el desarrollo minero es la logística. Usted mencionó el reclamo por las rutas y el ferrocarril...

C.S.: Ustedes llegaron hasta acá y habrán notado el estado de la Ruta 52, desde Purmamarca hasta esta zona. Está muy deteriorada y es difícil de transitar. Es una ruta nacional. En algunos sectores, especialmente antes de llegar a Susques, en la zona de la Quebrada de Mal Paso, está muy mal. Hay lugares donde directamente desapareció el pavimento y quedó la tierra. Eso vuelve muy difícil y peligroso el tránsito. De hecho, hay muchísimos accidentes. También hay que tener en cuenta el porte de los camiones que circulan, que son enormes y transportan mucha carga, tanto de ida como de vuelta. Por eso siempre reclamamos por la infraestructura vial.

La Ruta 52 la tiene que arreglar Nación. Pero también hay que considerar que la Ruta 34, que es nacional, estaba abandonada desde hacía más de diez años. En ese caso tomamos la decisión de avanzar con recursos provinciales porque la situación era incluso peor. Estamos destinando muchos recursos para tratar de terminar las obras. Es fácil plantear que una ruta nacional pase a la jurisdicción provincial, pero, en el estado en que está, hay que preguntarse qué inversión hace falta para recuperarla y quién la va a afrontar. La provincia no tiene esos recursos disponibles.

Periodista: ¿Hay alguna alternativa para financiar la reparación de la Ruta 52?

C.S.: Mi idea es trabajar en conjunto y buscar el apoyo de las empresas mineras para encontrar alternativas que permitan mejorarla. Las compañías son las principales usuarias de esa ruta, así que tenemos que trabajar con ellas. Ya estamos hablando del tema. En este momento estamos haciendo un estudio para determinar qué tipo de reparación necesita, cuál es el trabajo que habría que realizar y cuánto costaría. Una vez que tengamos un presupuesto, podremos empezar a conversar sobre las alternativas de financiamiento. Podría ser a través de las empresas mineras, de algún organismo internacional, de un organismo multilateral o con financiamiento nacional.

Pero creo que también habría que establecer un sistema de peajes para poder mantener las rutas. Si no, es imposible. Pasaron unos cuantos años sin mantenimiento y hoy hay que hacerlas prácticamente de nuevo. No alcanza con reconstruirlas: después hay que conservarlas. Me parece que habría que avanzar con un esquema parecido al que está implementando el Gobierno nacional en las nuevas rutas que licitó, con un sistema de peajes y participación, por supuesto, de las empresas mineras, fundamentalmente.

Periodista: También está el reclamo de Jujuy y Salta por los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas. ¿Qué importancia tiene que esas obras se incorporen a la licitación?

C.S.: Para nosotros es muy importante que esos ramales se desarrollen. Son tramos que pasan por Jujuy y Salta y llegan hasta el límite con Bolivia. Nos permitirían integrar el corredor bioceánico y abrir conexiones con Paraguay, Brasil y Bolivia. Lamentablemente, el Gobierno nacional decidió incluir esos dos ramales en la licitación del Belgrano Cargas, pero como opciones para la empresa que resulte adjudicataria. Nosotros pedimos que fueran obligatorios. Hay una explicación de Nación vinculada con el menor flujo de mercaderías y productos que circula por esos tramos, pero creemos que son obras importantes para la integración regional.

La apertura de la licitación se postergó. Estaba prevista para el 11 de noviembre y pasó al 21 de diciembre. Nosotros lamentamos que esos ramales no estén incluidos como una obligación y vamos a seguir planteando la necesidad de que se realicen.