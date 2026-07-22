El Gobierno homologó la paritaria de la UTA: los colectiveros recibirán tres aumentos y una suma fija

La Secretaría de Trabajo dio luz verde al acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias. La suba regirá para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A través de la Secretaría de Trabajo, el Gobierno homologó este miércoles la paritaria entre los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias de transportes de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Con la actualización, el salario básico de julio a cobrar en agosto será de $1.645.721. Además, otorgarán suma fija.

El acuerdo tendrá vigencia para los meses de julio, agosto y septiembre de 2026 y contempla una actualización en el salario de los trabajadores del transporte público urbano y suburbano de corta y media distancia del AMBA.

La homologación se dio a conocer a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Allí indicaron que el entendimiento establece para el personal de conducción un salario básico de $1.645.721,36 a partir del 1º de julio, de $1.676.990,06 desde el 1º de agosto y de $1.707.175,88 a partir del 1º de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías laborales.

Las partes acordaron también el pago de suma fija extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para el personal de conducción. La gratificación será proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado, comunicaron.

El acuerdo también contempla una actualización de los viáticos o reintegro de gastos por cada día efectivamente trabajado que serán de $20.000 desde julio, $21.000 desde agosto y $22.000 desde septiembre. "Las partes acordaron reunirse durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas, y se comprometieron a mantener la paz social en el sector" , informaron en el comunicado.

El acuerdo llega luego de meses de negociaciones y de amenazas de paro por parte de la UTA ante la renuencia de las empresas del sector de acercarse a una propuesta de aumento salarial acorde a lo que pedían los colectiveros. El clima escaló al punto tal que a mitad de junio, el gremio advirtió con llevar a delante medidas de fuerza. "No pongan en riesgo la paz social y el transporte en el AMBA", advirtieron en un comunicado.

El acuerdo llega luego de que se autorizara el miércoles 15 de julio un aumento para el boleto de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. Se trata del tercer y último tramo de la suba escalonada dispuesta por la Secretaría de Transporte a mediados de mayo, con la que el boleto acumula un incremento del 6% en el trimestre.

De esta manera, el boleto mínimo de colectivos subió 2% y pasa de $728,28 a $742,81 los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada.

Cabe precisar que la anterior actualización de los cuadros tarifarios había sido el 15 de junio. Con este tramo de aumentos, se completa el cronograma de subas mensuales consecutivas que había anunciado Transporte en mayo para los colectivos de jurisdicción nacional.

Si bien el boleto mínimo sube un 2%, el aumento no es parejo para todos los pasajeros. Las tarifas de colectivos se escalonan según la distancia recorrida, y los tramos más largos registran incrementos proporcionalmente mayores. En la práctica, la suba real va del 2% en el tramo más corto al 8,9% en el más extenso.