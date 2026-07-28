San Lorenzo tuvo un muy flojo inicio de semestre, donde comenzó con una derrota por penales frente a Deportivo Riestra en la Copa Argentina. Como si esto fuera poco, en su estreno en el Torneo Clausura cayó 1-0 en condición de visitante con Lanús, por lo que se encuentra ante la obligación de empezar a sumar.
San Lorenzo recibe a Gimnasia de Mendoza, en busca de la recuperación: horario, TV y formaciones
San Lorenzo recibirá este martes a Gimnasia de Mendoza, en busca de la recuperación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde inició su camino con una derrota ante Lanús.
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Con Néstor Gorosito como director técnico, el "Ciclón" buscará no solo dar pelea en el campeonato local, sino también sumar un importante colchón de puntos que le permita ilusionarse con disputar alguna competencia internacional el año que viene.
Gimnasia de Mendoza, por su parte, está realizando una más que aceptable campaña en la Primera División del fútbol argentino debido a que por ahora está lejos de la zona de descenso, por lo que estaría cumpliendo su objetivo de mantener la categoría.
Su camino en este Torneo Clausura comenzó con una victoria por 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local.
A qué hora juegan San Lorenzo vs Gimnasia de Mendoza
Hora: 19.
Por dónde ver San Lorenzo vs Gimnasia de Mendoza
TV: ESPN Premium
Formaciones
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolas Tripichio, Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.
Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini, Agustín Modica, Blas Armoa. DT: Darío Franco.
Estadio: Pedro Bidegain
Árbitro: Fernando Echenique
VAR: José Carreras