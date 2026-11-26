Las ventas registraron en el bimestre septiembre-octubre su mayor contracción interanual de los últimos doce meses. Las bebidas lideraron el deterioro, mientras que los kioscos y los comercios tradicionales fueron los canales más afectados.

En línea con la retracción de la actividad económica, el consumo sigue con números negativos.

El consumo masivo volvió a mostrar señales de deterioro y profundizó su tendencia contractiva en el inicio del último trimestre del año. Durante el bimestre septiembre-octubre de 2026, las ventas en volumen retrocedieron un 7,5% interanual, la mayor caída de los últimos doce meses relevados.

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El resultado, según el último informe de la Canasta de Consumo elaborado por NielsenIQ (NIQ), representó una aceleración de la contracción respecto del período agosto-septiembre, cuando el indicador había registrado una baja del 5,8%. De esta manera, en el acumulado del año, el consumo exhibió una disminución del 1,8% frente al mismo período de 2025.

El deterioro se produjo pese a una leve desaceleración en la variación interanual del precio promedio ponderado de los productos relevados, que pasó del 27,5% al 27,3%. En paralelo, la facturación nominal creció un 16,9%, por debajo del 19,6% registrado en el bimestre anterior. CANASTA NIELSEN medios- OCT-2026.pdf

Los datos reflejan un escenario de creciente debilidad de la demanda, con una reducción generalizada de las cantidades vendidas tanto en las distintas familias de productos como en los canales de comercialización.

El segmento de bebidas fue el más golpeado durante el último período relevado, con una contracción interanual del 13,8%. A su interior, las ventas de bebidas alcohólicas disminuyeron un 14,5%, mientras que las no alcohólicas retrocedieron un 13,6%.

Las aguas minerales saborizadas, las cervezas y las gaseosas se ubicaron entre los productos que más contribuyeron al resultado negativo del rubro. La magnitud de la caída explica buena parte del deterioro general del consumo: de los 7,5 puntos porcentuales de contracción de la canasta, 5,1 puntos correspondieron al segmento de bebidas.

Por su parte, el consumo de alimentos disminuyó un 3,2% interanual, con retrocesos del 5% en los productos no básicos, del 2,6% en los básicos y del 0,5% en las golosinas.

El segmento de cuidado personal y limpieza también registró una baja del 5%, explicada por una contracción del 4,9% en cosmética y tocador y del 5,3% en los artículos de limpieza del hogar y de la ropa. CANASTA NIELSEN medios- OCT-2026.pdf

En el acumulado de 2026, las bebidas presentan una caída del 3,2%, mientras que los productos de cuidado personal y limpieza registran una disminución del 3%. Los alimentos, en tanto, se mantienen sin variaciones respecto del mismo período del año pasado.

Kioscos y comercios tradicionales, los más afectados por la retracción de las ventas

Uno de los datos más relevantes del informe es que todos los canales de comercialización registraron caídas interanuales durante el bimestre septiembre-octubre, incluso aquellos que habían mostrado una mayor resistencia a lo largo del año.

Los kioscos y minimercados encabezaron las bajas, con una contracción del 12,3%, seguidos por los comercios tradicionales, con un retroceso del 11,3%.

En las cadenas de supermercados, la disminución alcanzó el 4,8%, mientras que las farmacias y perfumerías registraron una merma del 0,9% y los autoservicios independientes, del 0,3%.

Este último dato resulta particularmente significativo, dado que los autoservicios independientes constituyen el único canal que todavía exhibe un balance positivo en el acumulado del año, con un crecimiento del 3,5%.

En contraste, las cadenas de supermercados acumulan una caída del 3,4%; los kioscos y minimercados, del 3,3%; los comercios tradicionales, del 1,7%; y las farmacias y perfumerías, del 1,3%.

Qué productos registraron el peor desempeño

El relevamiento de NielsenIQ también identificó las categorías de productos con mayor y menor dinamismo durante los últimos dos meses. Dentro del segmento de alimentos, las galletitas de cereales, los postres, las gelatinas, las leches vegetales y los preparados en polvo para helados se ubicaron entre las categorías de peor desempeño.

En contrapartida, los alimentos infantiles, las sopas, las leches en polvo y las harinas figuraron entre los productos que mostraron una mejor evolución relativa.

En bebidas, los jugos isotónicos, las aguas saborizadas, los jugos en polvo, los aperitivos y el whisky estuvieron entre las categorías más rezagadas. Por el contrario, la yerba mate, el té, las aguas minerales puras y las bebidas energizantes exhibieron un comportamiento relativamente más favorable.

En materia de higiene personal, los desodorantes corporales y los tratamientos capilares se encontraron entre los productos de menor dinamismo.