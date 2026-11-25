Las ventas en supermercados retrocedieron un 0,9% mensual y un 3% interanual en septiembre, según el INDEC. La pérdida del poder adquisitivo, la debilidad del mercado interno y las dificultades para sostener la rentabilidad condicionan las perspectivas del sector.

Las ventas en supermercados acumulan cuatro meses consecutivos de caída, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y debilidad del mercado interno que también golpea a las pymes.

El consumo en supermercados volvió a caer en septiembre y acumuló cuatro meses consecutivos de retrocesos mensuales , en un contexto de deterioro del poder adquisitivo de los hogares y debilidad de la actividad económica . La contracción de la demanda también afecta a las pequeñas y medianas empresas (pymes) , que enfrentan crecientes dificultades para sostener sus ventas, preservar sus márgenes de rentabilidad y mantener sus niveles de empleo.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles, las ventas en supermercados registraron una caída del 0,9% mensual en términos reales y desestacionalizados, mientras que retrocedieron un 3% respecto de septiembre de 2025 . De esta manera, acumularon una contracción del 2,9% durante los primeros nueve meses del año.

Por su parte, las ventas en autoservicios mayoristas disminuyeron un 0,5% respecto de agosto , aunque registraron un crecimiento interanual del 1%, sobre una baja base de comparación. En lo que va del año, el sector acumuló una caída del 2,5%.

Si bien los primeros indicadores de octubre muestran una mejora en el consumo masivo , la recuperación todavía no alcanza a los principales canales comerciales y persisten los interrogantes sobre la evolución de la demanda interna de cara a 2027.

En este sentido, José Gómez de la Serna, especialista en eCommerce, retail y consumo explicó Ámbito que "el consumo en el sector ha moderado el ritmo de contracción registrado anteriormente, aunque aún transita una etapa de búsqueda de estabilización" .

El consumo no encuentra piso y se profundiza la caída en los canales tradicionales

Las ventas en supermercados registraron caídas interanuales durante todos los meses de 2026. Tras una breve recuperación entre abril y mayo en términos desestacionalizados, la actividad retomó su trayectoria descendente en junio y acumuló una contracción cercana al 4% en los últimos cuatro meses.

En los autoservicios mayoristas, como Makro, Vital, Maxiconsumo y Diarco, que comercializan alimentos, bebidas y otros productos de consumo masivo en grandes volúmenes, tanto para hogares como para pequeños comercios, el crecimiento interanual de septiembre debe interpretarse con cautela, dado que en igual mes de 2025 las ventas habían retrocedido un 13,1%. Además, la serie tendencia-ciclo registró su séptima caída mensual consecutiva, lo que refleja la persistencia de las dificultades del sector.

Al respecto, Gómez de la Serna señaló que el deterioro de la demanda en este segmento no responde exclusivamente a las compras de los hogares, sino también a las dificultades que atraviesan los pequeños comercios que se abastecen en estos establecimientos. "El mayorista además siente el ajuste de su propio cliente, el comercio chico, que hoy compra con más cautela y trabaja con menos stock", explicó.

La debilidad de la demanda también se extendió a los centros de compras (shoppings), cuyas ventas retrocedieron un 0,8% mensual en septiembre, luego de dos meses consecutivos de crecimiento. Si bien registraron una leve mejora interanual del 0,3%, acumularon una contracción del 1,1% durante los primeros nueve meses del año.

Las ventas en los shoppings volvieron a caer en septiembre, con una baja mensual del 0,8%, y acumularon una contracción del 1,1% en lo que va del año.

Los relevamientos privados también dan cuenta de un deterioro que trasciende la coyuntura de los últimos meses. Según la consultora Scentia, el volumen de ventas en supermercados y autoservicios independientes cayó un 13,9% en 2024, un 2,6% en 2025 y acumuló una nueva contracción del 3,2% entre enero y octubre de este año.

A la contracción de la demanda se suma una transformación en los hábitos de compra de los consumidores que afecta particularmente a los formatos comerciales de mayor superficie. "El consumidor compra más seguido y en menor cantidad, compara precios antes de decidir, prioriza promociones y se mueve entre canales según le convenga. A las grandes superficies y a los mayoristas les cuesta más en ese escenario", sostuvo el especialista.

En este contexto, Gómez de la Serna destacó el creciente protagonismo del comercio electrónico. "Cuando se lo analiza por canal aparece el dato más relevante del año: el online es el único canal que crece de forma sostenida, mientras los formatos físicos más grandes pierden volumen", afirmó. Y agregó: "Las cadenas con una operación digital sólida logran compensar parte de la caída física; las que no la tienen, la sienten completa".

El retroceso también alcanza a productos de uso cotidiano. Durante los primeros diez meses de 2026, las ventas de bebidas sin alcohol en supermercados de cadena disminuyeron un 9,5%; las de productos perecederos, un 7,7%; las de bebidas alcohólicas, un 4,9%; y las de artículos de desayuno y merienda, un 4,4%.

En los mayoristas, en tanto, las contracciones más pronunciadas se verificaron en bebidas sin alcohol (-20,8%), productos perecederos (-8,6%) y bebidas alcohólicas (-7%).

Las bebidas sin alcohol se ubican entre los productos más afectados por la caída del consumo, con un retroceso acumulado del 9,5% en supermercados y del 20,8% en mayoristas durante los primeros diez meses de 2026.

En los centros de compras, a nivel sectorial, se destacaron las caídas interanuales en la facturación de electrónicos, electrodomésticos y computación (-6,8%) y de diversión y esparcimiento (-1,9%), incluso a precios corrientes. Por su parte, la indumentaria, el calzado y la marroquinería registraron un incremento nominal del 15,2%.

A su vez, los datos del INDEC reflejan modificaciones en la composición de los medios de pago. En septiembre, la facturación de los supermercados mediante tarjetas de crédito aumentó un 15,5% interanual en términos nominales y la correspondiente a tarjetas de débito, un 14,3%, por debajo del crecimiento del 25% de las ventas totales.

Por el contrario, las operaciones en efectivo y mediante otros instrumentos, entre los que se incluyen las billeteras virtuales y los códigos QR, registraron incrementos nominales del 35,3% y del 65,6%, respectivamente.

La pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del mercado interno golpean a las pymes

En octubre, mientras que la inflación general fue del 2,2%, la canasta básica alimentaria aumentó un 3,1% y la canasta básica total, un 3,5%. A esto se sumó un incremento del 2,7% en los servicios, por encima del 1,9% registrado en los bienes.

Detrás de la debilidad del consumo se encuentra una combinación de factores vinculados con la evolución de los ingresos, el encarecimiento de los gastos esenciales y las dificultades del mercado laboral.

"El ingreso disponible es la variable que manda. La inflación es más baja que hace un par de años, pero los salarios todavía no recuperan del todo y una parte importante del ingreso se destina a gastos fijos", explicó Gómez de la Serna.

En la misma línea, Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), señaló en un informe de la entidad: "No alcanza con mirar cuánto baja o sube la inflación. Tenemos que mirar cuánto dinero le queda a una familia después de pagar los alimentos, los servicios, el transporte y los gastos indispensables. Si los ingresos no alcanzan, el consumo se reduce".

La menor capacidad de gasto de los hogares también contribuye a explicar el cambio en los hábitos de compra y el crecimiento del comercio electrónico. Al respecto, Gómez de la Serna sostuvo que "con menos margen, el consumidor se volvió muy racional, y el canal digital le da herramientas para serlo: compara en segundos, accede a cuotas y descuentos bancarios y evita traslados".

El impacto sobre las pymes ya se refleja en los indicadores comerciales. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron un 1,6% interanual en octubre y acumularon una contracción del 2% durante los primeros diez meses del año. En particular, el rubro de alimentos y bebidas registró una caída del 3,5%.

En este escenario, la necesidad de competir por una demanda debilitada también condiciona la rentabilidad de los comercios. "Para las pymes del sector el desafío es doble: venden menos unidades y tienen que cuidar el margen en un mercado muy competitivo", advirtió Gómez de la Serna.

Consumo y pymes: qué perspectivas hay para fin de año y 2027

Los primeros indicadores de octubre muestran una incipiente mejora del consumo masivo, aunque todavía insuficiente para revertir el deterioro acumulado durante el año.

Además, la recuperación fue heterogénea. Mientras que el comercio electrónico registró un crecimiento interanual del 33,2%, las farmacias avanzaron un 3,2% y los kioscos y comercios tradicionales, un 1,6%, las ventas en supermercados de cadena (-0,3%), autoservicios independientes (-0,4%) y mayoristas (-6,4%) continuaron en terreno negativo.

La disparidad entre los canales comerciales plantea interrogantes acerca de cuánto de la debilidad de los formatos tradicionales responde a una contracción de la demanda y cuánto a una transformación en los hábitos de compra de los consumidores.

Al respecto, Gómez de la Serna explicó que "otra parte, cada vez más relevante, no es consumo perdido sino consumo que cambió de lugar". Según los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que citó el especialista, durante el primer semestre de 2026 las unidades vendidas por internet crecieron un 22% interanual y las órdenes de compra, un 21%. Alimentos y bebidas fue el rubro más vendido en unidades.

La necesidad de ofrecer descuentos, promociones y cuotas para sostener la demanda, en paralelo al incremento de los costos operativos, también presiona sobre los márgenes de rentabilidad y dificulta la reposición de mercadería.

El impacto sobre las pymes ya se refleja en los indicadores comerciales. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron un 1,6% interanual en octubre y acumularon una contracción del 2% durante los primeros diez meses del año. En particular, el rubro de alimentos y bebidas registró una caída del 3,5%.

Desde FEBA advierten que la persistencia de este escenario puede traducirse en una postergación de las inversiones, dificultades para acceder al financiamiento y menores posibilidades de generación de empleo, con consecuencias sobre las perspectivas de recuperación de la actividad económica.

En paralelo, las expectativas empresariales continúan condicionadas por la incertidumbre. Según el relevamiento de CAME, el 58,9% de los comerciantes no espera una mejora en el desempeño de su empresa durante los próximos doce meses.

"Si las ventas no crecen, los costos siguen presionando y el crédito resulta difícil de afrontar, las inversiones se postergan. El riesgo es que las empresas pasen demasiado tiempo tratando de sobrevivir, en lugar de planificar su desarrollo", sostuvo Kahale.

De cara a fin de año, Gómez de la Serna anticipó un repunte de las ventas impulsado por el aguinaldo y las promociones, aunque aclaró: "Lo veo más como un pico estacional que como el inicio de una recuperación".

Para 2027, el especialista se mostró moderadamente optimista, aunque condicionó la recuperación del consumo a tres factores: "salarios que le ganen a la inflación durante varios meses seguidos, empleo formal que deje de caer y crédito al consumo a tasas razonables". En ese escenario, los comercios que hayan desarrollado sus canales digitales y fortalecido su capacidad logística estarán mejor posicionados para aprovechar una eventual recuperación de la demanda, recomponer su rentabilidad y retomar las inversiones.