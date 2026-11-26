Al igual que los bancos centrales, los fondos ETF de oro mantuvieron sus apuestas al metal amarillo el mes pasado. En lo que va del 2026 sumaron 246 toneladas. En octubre impactó la caída de las acciones tecnológicas y la suba de las tasas de interés sobre los inversores de oro. Así los volúmenes negociados acusaron el golpe.

Octubre no fue un mes más para el mercado mundial del oro que, según los especialistas fue el peor desde 2008, sin embargo, ello no desalentó a los fondos ETF de oro a seguir sumando metal a la cartera por cuarto mes consecutivo. Fuentes privadas dan cuenta que el mes pasado los ETF de oro globales continuaron las compras agregando unos 2.700 millones de dólares, liderados por los fondos europeos. Mientras que los inversores asiáticos se mantuvieron como compradores netos, y en Norteamérica se registraron salidas marginales.

De esta manera, las tenencias globales de los fondos ETF de oro aumentaron en 19 toneladas, hasta alcanzar las 4.275 toneladas, aunque sus activos bajo gestión cayeron un 6%, hasta los 542.000 millones de dólares, debido al menor precio del oro durante el mes.

Por otro lado, los registros de los principales mercados mundiales de oro muestran que los volúmenes de negociación disminuyeron, debido principalmente a la menor actividad en los derivados negociados en bolsa.

Según datos de Bloomberg, Company Filings, World Gold Council y la ICE Benchmark Administration, en lo que va del año los ETF globales de oro con respaldo físico ya acumulan compras netas por 41.000 millones de dólares, se trata del tercer mayor incremento registrado. Mientras que sus tenencias aumentaron en 246 toneladas. Los inversores europeos y asiáticos lideraron los flujos globales, representando cada uno el 44% y el 45% del total de entradas netas, respectivamente. A nivel de países, el Reino Unido registró las mayores entradas, seguido de cerca por China.

Los fondos norteamericanos registraron modestas salidas de capital por valor de 512 millones de dólares, siendo la única región con salidas en octubre. Los ETF de oro domiciliados en EEUU fueron el único factor que impulsó las pérdidas de la región el mes pasado, ya que los fondos canadienses continuaron atrayendo entradas de capital.

Vale recordar que las acciones tecnológicas estadounidenses sufrieron una presión vendedora durante octubre en medio de la creciente preocupación por el gasto de capital relacionado con la inteligencia artificial (IA). Según los expertos, la tensión resultante en el mercado pudo haber contribuido a la salida de capitales de los ETF de oro de la región, ya que algunos inversores recurrieron a sus tenencias de oro como fuente de liquidez inmediata. Esto ilustra una de las principales ventajas del oro: su gran liquidez puede ayudar a los inversores a cubrir sus necesidades de efectivo durante la turbulencia del mercado.

Autor: Torsten Asmus (Getty Images)

La FED

Las ventas masivas de acciones durante el mes pasado también impulsaron la compra de bonos del Tesoro estadounidense como activo refugio. Octubre registró su mayor rentabilidad mensual desde diciembre de 2023 y redujo los rendimientos desde su máximo en casi 25 años. Los operadores consideran que los precios relativamente atractivos y la reevaluación por parte de los inversores de una Reserva Federal (FED) menos agresiva podrían haber aumentado su atractivo; claro que este enfoque en los bonos del Tesoro estadounidense podría haber desviado a los inversores del oro.

Cabe destacar, sin embargo, que los ETF de oro estadounidenses registraron entradas netas, aunque moderadas, durante la última semana de octubre, cuando las acciones locales volvieron a desplomarse. Esto refleja la asignación estratégica de los inversores, posiblemente impulsada por una combinación de la necesidad de diversificación ante la incertidumbre política -con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina- y las persistentes preocupaciones fiscales, advierten los especialistas.

El mercado europeo

Con relación a los ETF de oro de Europa en octubre acumularon entradas de capital por cuarto mes consecutivo, sumando 1.800 millones de dólares. El Reino Unido siguió liderando el sector, y los fondos cotizados en Alemania, Suiza y Francia también registraron una demanda positiva.

Cabe señalar que la región ha registrado entradas netas de capital durante 18 semanas consecutivas. Esta tendencia se ha mantenido a pesar de la debilidad del precio del oro, el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos en toda la región y los cambios en las expectativas del mercado sobre las futuras medidas de los bancos centrales locales. Para los expertos, esto sugiere que la demanda de ETF de oro podría ser cada vez más estratégica, reflejando la persistente incertidumbre política y fiscal en toda la región.

En Francia, los disturbios sociales, la fragmentación política y una difícil consolidación fiscal han afectado la confianza de los inversores, desestabilizando las acciones nacionales y aumentando las primas de riesgo soberano.

En el Reino Unido, los elevados rendimientos, las crisis energéticas y la reducción del margen fiscal también generaron inquietud. Mientras tanto, Alemania experimenta un debilitamiento del dinamismo económico y una creciente presión política sobre su coalición gobernante.

En este contexto, los inversores han recurrido cada vez más a los ETF de oro para diversificar sus carteras, especialmente a medida que los mercados de bonos tradicionales considerados refugio seguro se enfrentan a sus propios desafíos.

El mercado asiático

Los inversores asiáticos compraron 1.300 millones de dólares en octubre, lo que supone el cuarto mes consecutivo de entradas de capital. China siguió liderando las entradas de capital de la región. La asignación de los inversores locales a los ETF de oro sigue estando estratégicamente vinculada a la caída del mercado de valores y a la baja de los rendimientos de los bonos del gobierno, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener oro a pesar de la debilidad de su precio.

Los ETF de oro japoneses siguieron atrayendo entradas de capital en octubre, impulsados por factores similares: el índice Nikkei retrocedió y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés cayeron en medio de flujos hacia activos refugio y expectativas menos agresivas sobre el endurecimiento monetario del Banco de Japón (BOJ) durante la mayor parte del mes; el banco central mantuvo las tasas sin cambios a finales de octubre.

India también experimentó una compra sostenida de ETF de oro durante el mes, a pesar de la suspensión temporal por parte de los fondos de inversión locales de nuevas suscripciones a fondos de fondos de oro a mediados de octubre.

Por otro lado, los ETF de oro que cotizan en otras regiones registraron entradas moderadas de 62 millones de dólares, respaldadas durante todo el mes por la demanda procedente de Australia y Sudáfrica.

Volúmenes en caída

Los volúmenes del mercado mundial del oro disminuyeron un 13% en octubre, promediando 365.000 millones de dólares por día. Todos los sectores experimentaron una caída en los volúmenes: los volúmenes extrabursátiles (OTC) disminuyeron un 2% a 219.000 millones de dólares por día; las actividades de la LBMA se mantuvieron en 196.000 millones de dólares/día, con una disminución de solo el 2% con respecto al mes y muy por encima del promedio de 2025 de 161.000 millones de dólares/día. La actividad negociada en bolsa cayó más, perdiendo un 25% en el mes a 140.000 millones de dólares/día, liderada por una caída del 22% en COMEX y un retroceso del 31% en Shanghái.

Las posiciones largas netas totales de COMEX cayeron aún más, perdiendo 94 toneladas en octubre hasta las 560 toneladas, el nivel más bajo desde finales de julio. Las posiciones largas netas mantenidas por fondos gestionados se redujeron en 53 toneladas durante el mes. Mientras tanto, otros instrumentos reportables continuaron retrocediendo, perdiendo 54 toneladas, y los spreads retrocedieron en 13 toneladas. Curiosamente, el interés abierto neto de las opciones de oro de COMEX aumentó un 6% durante el mes y siguió subiendo durante los últimos días de octubre a pesar de la venta masiva de acciones, posiblemente debido a las renovaciones en medio del vencimiento de contratos y las posibles compras en las caídas, sospechan en el mercado.